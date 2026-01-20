FINANZIATO IL PROGETTO “SPAZILECCO – DISCOVER. BOOK. ENJOY.”

LECCO – La Provincia di Lecco ha ricevuto dal Ministero del Turismo un finanziamento di 205.570 euro sul Fondo unico nazionale per il turismo, per il progetto “SpaziLecco – Discover. Book. Enjoy.“, volto alla creazione di un punto digitale per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio provinciale.

Il costo complessivo del progetto, pari a 274.370 euro, vede un cofinanziamento di 48.800 euro del Centro servizi territoriale della Provincia di Lecco, soggetto attuatore dell’intervento, che si configura come un investimento strategico per dotare il territorio di strumenti avanzati, accelerando la trasformazione digitale ed economica.

Il progetto, posizionato al primo posto a livello nazionale nella graduatoria su 206 progetti, mira a potenziare e trasformare l’attuale sistema di prenotazione online di Villa Monastero in una piattaforma digitale avanzata, scalabile e riusabile, in grado di raccogliere, gestire e promuovere in maniera integrata gli spazi provinciali e gli spazi di altri enti interessati.

L’iniziativa di inserisce in un contesto di forte crescita turistica e culturale del territorio, in cui Villa Monastero di Varenna, sede di eventi, convegni, cerimonie e meta di flussi turistici legati alla visita del giardino botanico e delle sale museali, rappresenta un esempio emblematico.

La sfida che la Provincia di Lecco, nel duplice ruolo di coordinatore del Cst e di proprietaria di un bene di primaria rilevanza turistico-culturale a livello internazionale, intende affrontare è duplice: da un lato implementare la piattaforma di prenotazione dei servizi offerti a Villa Monastero, dall’altro costruire un’infrastruttura digitale condivisa e modulare, in grado di supportare l’intera rete di spazi che vi aderiranno (ville e dimore storiche, sale civiche, spazi congressuali, luoghi culturali) e le realtà del Sistema museale della provincia di Lecco.

“Un altro progetto presentato e finanziato, segno della capacità di visione e di programmazione della Provincia di Lecco – commenta la presidente Alessandra Hofmann – Si tratta di un investimento strategico e lungimirante che si basa sul ruolo del Cst come nodo organizzativo per coordinare Provincia, Comuni e operatori, in grado di far conoscere il territorio quale luogo di percorsi culturali e turistici di eccellenza. L’obiettivo è creare un punto digitale dedicato da mettere a disposizione di altri enti e attrattori, configurandosi come progetto pilota per tutto il territorio. Il punto di partenza è Villa Monastero, uno dei luoghi simbolo della nostra provincia, capace di unire patrimonio storico, naturalistico e scientifico, per arrivare a supportare una governance multilivello fondata sulla cooperazione tra enti in grado di offrire strumenti di e-government anche ai territori più marginali”.

“Un portale unitario consentirà di ampliare l’accesso e la fruizione dei servizi, ridurre le barriere digitali, evitare duplicazioni di piattaforme e costituire un modello di riuso per i Comuni aderenti alla convenzione di partenariato del Cst, aperto anche a enti esterni – aggiunge il consigliere provinciale delegato al Cst Luca Caremi – Il progetto si configura come un’iniziativa volta a superare il divario digitale che penalizza i Comuni di minori dimensioni nella competizione turistica globale, trasformando l’innovazione tecnologica in un ecosistema digitale integrato che offrirà un’opportunità per la digitalizzazione di servizi turistici e attività culturali. Il progetto promuove una gestione intelligente dei flussi attraverso sistemi di prenotazione on line e monitoraggio delle presenze, gestione dell’overtourism, favorendo la redistribuzione dei flussi verso altri attrattori territoriali che, in tal modo, potranno acquisire maggiore visibilità”.