FINGONO RACCOLTA FONDI, MA È UNA TRUFFA: SCONCERTO A CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Sconcerto a Calolzio per una serie di tentate truffe ai negozi della città: alcuni insospettabili clienti, spacciandosi per portavoce della Asd Virtus in Ludis, hanno chiesto contributi economici per presunte iniziative benefiche. La società sportiva dell’oratorio Maria Immacolata, però, ha confermato che queste raccolte fondi non erano in alcun modo collegate a loro: a denunciarlo sono stati i volontari dell’oratorio, che hanno ricevuto diverse segnalazioni e hanno subito diffuso un avviso pubblico per mettere in guardia la cittadinanza.

“Sono arrivate alcune segnalazioni da parte di commercianti della zona – ha comunicato la società – riguardo a persone che entrano nei negozi chiedendo soldi a nome della Società Sportiva Virtus in Ludis dell’Oratorio Maria Immacolata di Calolziocorte, sostenendo di raccogliere fondi per eventi inesistenti.

Precisiamo che si tratta di richieste false.

L’Oratorio Maria Immacolata di Calolziocorte e la Società Sportiva Virtus in Ludis non hanno autorizzato nessuno a raccogliere denaro porta a porta o presso le attività commerciali.

Inoltre, ricordiamo che qualsiasi iniziativa ufficiale, evento o richiesta di sponsorizzazione viene sempre comunicata esclusivamente tramite i nostri canali ufficiali (sito web, e-mail virtusinludis@gmail.com, pagina Facebook, Instagram, ecc.).

Invitiamo tutti a non fidarsi, a non dare alcuna somma di denaro e, se possibile, a segnalare eventuali episodi sospetti alle autorità competenti”.

RedCro