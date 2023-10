LECCO – Una storia d’amore e sesso è finita male, terminando davanti al giudice. Lei trentenne, sposata e residente in provincia di Belluno, lui separato e vicino ai 40 anni residente al confine tra la provincia di Lecco e Bergamo si ritrovano periodicamente a Calolziocorte, quando la storia finisce lei presenta una querela per sequestro di persona, lesioni e tentata estorsione ai carabinieri di Calolzio.

È l’autunno del 2017 e la Procura di Lecco apre un fascicolo e solo nella giornata odierna la fase preliminare si è conclusa davanti al giudice delle udienze preliminari. Nel frattempo la donna bellunese non si è costituita parte civile e ritirato la querela quindi con la Legge Cartabia decadono i reati di sequestro di persona e lesioni personali. L’unico reato contestato oggi al 40enne, assistito dall’avvocato Paolo Rivetti che ha chiesto il rito abbreviato, è la tentata estorsione.

Al termine della discussione il PM Chiara Di Francesco ha chiesto la condanna a un anno e 4 mesi, ma per il giudice Salvatore Catalano non c’è stato alcun reato ed ha deciso il non luogo a procedere.

A.Pa.