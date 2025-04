FINISCE IN PARITÀ IL DERBY TRA GLI ESORDIENTI 2013 DI LECCO ALTA E ROVINATA

LECCO – Entusiasmante derby lecchese tra Esordienti 2013 del Lecco Alta e della Polisportiva Rovinata, con il risultato finale di parità – sia nei tempi che nei gol – che rispecchia i valori visti in campo. Il primo tempo inizia con le squadre guardinghe e intente a studiare l’avversario: un po’ più contratta la Rovinata, che conosce quanto può essere pericolosa la compagine della Lecco Alta e infatti il tempo finisce 2-0 per i verdeblu. Nel secondo tempo, la Rovinata entra in campo più determinata e fa suo il tempo col risultato di 0-2.

Analogo il terzo tempo, con la Rovinata che riesce a imporsi per 1-0.

Nel quarto tempo è la Lecco Alta a tirar fuori tutto l’orgoglio e, con la vittoria per 1-0, conclude in pareggio le sorti dell’incontro. Una bella partita con molte azioni da entrambe le parti, continui rovesciamenti di fronte, grande lavoro per i portieri e due squadre ben impostate e combattive.

RedSpo