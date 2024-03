FINTA COMMERCIALISTA? “SOLO TRUFFA”: UN ANNO E 8 MESI A 45ENNE LECCHESE

Lecco – Condannata a un anno e 8 mesi per truffa. È la sentenza del giudice monocratico del tribunale di Lecco, Martina Beggio nei confronti di N.C., 45enne lecchese.

I fatti risalgono al periodo tra il 2017 e il 2020, quando la donna lavorando in uno studio di commercialista avrebbe sottoscritto un contratto per la tenuta della contabilità, compilazione F24 e dichiarazioni Iva, pur non avendo titoli. Il legale rappresentante di una società sportiva ha sporto querela quando ha scoperto che la 45enne non aveva rispettato alcuni obblighi e che non avrebbe avuto titoli per sottoscrivere i documenti, essendo una semplice impiegata. Le indagini della Finanza hanno poi accertato presunti illeciti e l’accusata è finita a processo. L’imputata ha respinto durante il processo le accuse che le erano state rivolte: esercizio abusivo della professione e truffa; al termine della discussione il PM Caterina Scarselli aveva chiesto la condanna a 8 mesi di reclusione.

Oggi il giudice Martina Beggio le ha inflitto un anno e 8 mesi per la truffa, assolvendola per l’esercizio abusivo della professione, oltre a 800 euro di multa e 1.700 di spese legali e rinviando gli atti al giudice civile per l’eventuale risarcimento. Il difensore della 45enne, avvocato Alessandro Zuco, attende le motivazioni della sentenza che saranno depositate in 45 giorni e ha già annunciato il ricorso in Appello.

A. Pa.