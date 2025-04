FIOCCHI MUNIZIONI, DOPO 150 ANNI LE QUOTE VANNO AL GRUPPO CSG

LECCO – Oggi si segna una nuova tappa nella storia di Fiocchi Munizioni S.p.A. La società Giulio Fiocchi S.p.A, dopo generazioni dell’omonima famiglia al timone e il consolidamento della propria posizione tra le aziende leader del settore, annuncia l’uscita dall’azionariato, cedendo le proprie quote al Gruppo CSG.

“Questa decisione strategica – spiega la società – rappresenta un’opportunità per Fiocchi Munizioni di intraprendere un nuovo percorso di crescita e sviluppo, forte di una solida base costruita nel tempo e con l’apporto di un gruppo industriale di calibro internazionale come Czechoslovak Group.

L’acquisizione da parte del Gruppo CSG porterà con sé nuove opportunità di investimento, di espansione sui mercati internazionali e di innovazione tecnologica. CSG è un gruppo industriale solido e con una visione strategica di lungo termine, che riconosce il valore del marchio Fiocchi, la qualità dei suoi prodotti e la professionalità delle sue maestranze. Questa sinergia permetterà di rafforzare ulteriormente la posizione di leadership di Fiocchi Munizioni nel panorama globale”.

“Siamo consapevoli – proseguono da via Santa Barbara – del profondo legame che unisce Fiocchi Munizioni al territorio di Lecco. La nostra azienda è parte integrante del tessuto economico e sociale locale da quasi 150 anni, rappresentando una fonte di occupazione e un simbolo di eccellenza industriale. Questo legame non si indebolirà con il nuovo assetto societario, anzi, sarà ulteriormente valorizzato. Il Gruppo CSG è consapevole dell’importanza della presenza di Fiocchi Munizioni a Lecco e si impegna a mantenerne e rafforzarne il ruolo centrale. Desideriamo rassicurarvi con la massima chiarezza: la continuità nella gestione dell’azienda è pienamente garantita. Il presidente Stefano Fiocchi e le figure chiave del management manterranno le rispettive cariche aziendali.

Questa transizione è guidata dalla volontà di assicurare un futuro prospero e dinamico per Fiocchi Munizioni, preservando i suoi valori fondamentali e proiettandola verso nuovi successi. Ringraziamo di cuore tutti coloro che, con il loro impegno e la loro passione, hanno contribuito a rendere Fiocchi Munizioni un’azienda di riferimento a livello mondiale. Siamo fiduciosi che, con il supporto del Gruppo CSG, questo nuovo capitolo della nostra storia sarà ricco di soddisfazioni e di crescita per tutti”.

A motivare ulteriormwnte la scelta è Stefano Fiocchi, presidente di Fiocchi Munizioni S.p.A.: “Dopo una lunga e intensa storia familiare alla guida di Fiocchi Munizioni, questa decisione è stata ponderata con grande attenzione e responsabilità. Siamo convinti che il Gruppo CSG sia il partner ideale per condurre l’azienda verso nuovi orizzonti di successo. Per la nostra famiglia era fondamentale assicurare la continuità dei valori aziendali, la salvaguardia dei posti di lavoro e il mantenimento del forte legame con il territorio di Lecco. La conferma delle figure apicali espressione della famiglia è un segnale tangibile di questa priorità. Ringrazio di cuore tutti i dipendenti, i partner e la comunità locale per il loro sostegno costante nel corso degli anni. Sono fiducioso che Fiocchi Munizioni continuerà a essere un’eccellenza italiana nel mondo”.

“L’annuncio di oggi – dichiara Paolo Salvato, amministratore delegato di Fiocchi Munizioni S.p.A. – segna l’inizio di una fase entusiasmante per Fiocchi Munizioni. L’ingresso del Gruppo CSG rappresenta un’opportunità unica per accelerare i nostri piani di crescita e per investire ulteriormente nell’innovazione e nello sviluppo di prodotti all’avanguardia. Sono particolarmente lieto che la continuità gestionale sia garantita; questo testimonia la fiducia riposta nel management e nel lavoro che abbiamo svolto finora. Insieme al team di leadership attuale, continueremo a guidare Fiocchi Munizioni con la stessa dedizione e lo stesso impegno che ci hanno sempre contraddistinto, assicurando un futuro solido e prospero per l’azienda e per tutti i nostri collaboratori”.