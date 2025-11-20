“FIORI ROSSI” CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA

LECCO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, celebrata martedì 25 novembre, la Camera Penale di Como e Lecco, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco, promuove l’iniziativa simbolica “Fiori rossi”.

L’appuntamento è dalle 9 alle 13 presso le sedi del Palazzo di Giustizia di Lecco, in Corso Promessi Sposi 27 e Via Cornelio 2. Cittadini, operatori del diritto, studenti e rappresentanti delle istituzioni sono invitati a lasciare un fiore rosso in memoria delle donne vittime di violenza.

Il gesto, semplice ma potente, vuole essere un segno tangibile di vicinanza, consapevolezza e impegno civile. “Fiori rossi” non è solo un omaggio, ma un invito a riflettere sul ruolo della giustizia, della cultura e della comunità nel contrasto alla violenza di genere.

La cittadinanza è invitata a partecipare, portando un fiore rosso e condividendo un momento di memoria e responsabilità collettiva.