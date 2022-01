VALSASSINA – È approdata su Change.org la raccolta firme per bloccare l’ambizioso progetto di asfaltare le agro-sivo-pastorali che dalla Valle Imagna collegano Morterone, la Culmine di San Pietro e infine la Val Taleggio.

Proposta del consigliere della Lega Alex Galizzi, l’opera prevede un finanziamento da 4,8 milioni di euro per l’asfaltatura della via montana. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo, riportando poi la posizione favorevole del ruralista Michele Corti, e quelle decisamente contrarie di una moltitudine di cittadini.

Ora arriva anche l’iniziativa sulla più nota delle piattaforme per la consultazione popolare.