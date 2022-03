BORMIO (SO) – Lungo impegno per il team Giovani dello Sci Club Lecco sulle nevi di Bormio, dove si sono tenuti quattro giorni di gare Fis Junior, da lunedì 7 a oggi, giovedì 10 marzo. Per lo Sci Club Lecco in evidenza una super Sofia Parravicini che conquista il 3° posto sia nello Slalom Gigante che nello Slalom imponendosi nella classifica Aspiranti con due primi posti. Autore di una grande prestazione nello Slalom anche Nico Picech che ha chiuso in 7ª posizione assoluta e 2° nella classifica Aspiranti.

Di seguito l’ordine di arrivo dei lecchesi nella quattro giorni bormina.

Lunedì 7

Slalom Gigante femminile

3ª Sofia Parravicini

16ª Diana Camozzini

32ª Federioca Piscetta

39ª Rebecca Meles

45ª Gemma Binelli

Ginevra Riccio fuori nella 1ª manche

Slalom Gigante maschile

8° Luca Bianchi

20° Ruggero Traniello

26° Gabriele Bianchi

27° Mattia Zanni

46° Simone Tondale

Nico Picech fuori nella 1^ manche

Martedì 8

Slalom Speciale femminile

3ª Sofia Parravicini

27ªFederica Piscetta

38ª Rebecca Meles

49ª Gemma Binelli

Nella Pomoni fuori nella 2ª manche

Slalom Speciale maschile

7° Nico Picech

15° Luca Bianchi

22° Gabriele Bianchi

35° Mattia Zanni

38° Simone Tondale

Francesco Peccati fuori nella 2ª manche

Ruggero Traniello fuori nella 1ª manche

Mercoledì 9

Slalom Speciale femminile

32ª Rebecca Meles

Gemma Binelli fuori nella 2ª manche

Federica Piscetta fuori nella 1ª manche

Slalom Speciale maschile

33° Simone Tondale

Ruggero Traniello fuori nella 1ª manche

Giovedì 10

Slalom Gigante femminile

22ª Federica Piscetta

25ª Rebecca Meles

37ª Gemma Binelli

39ª Nella Pomoni

Slalom Gigante maschile

40° Ruggero Traniello

44° Simone Tondale