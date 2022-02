MONTE PORA (BG) – Sci Club Lecco che torna dal doppio impegno con le gare di Gigante Fis Junior a Monte Pora con ben quattro podi. Protagonisti assoluti sono stati Sofia Parravicini che vince e conquista sia il 1° assoluto che quello nella classifica Aspiranti, mentre Luca Bianchi fa suo il 3° posto assoluto e sale sul gradino più alto del podio nella classifica Aspiranti.

Si comincia martedì, quando nelle gara femminile Sofia Parravicini domina e si rende protagonista di una gara perfetta che le consente di tagliare il traguardo con il best time di 1’58”40 conquistando anche la classifica Aspiranti. Bene anche Greta Canepari 15ª, quindi Federica Piscetta 21ª, Rebecca Meles 30ª, Gemma Binelli 37ª, Nella Pomoni 38ª e Ginevra Riccio 48ª. Fuori nella seconda manche Diana Camozzini.

Nella gara maschile, buona prova per Luca Bianchi 10° col tempo di 1’57”20, a poca distanza Francesco Peccati 15°, Ruggero Traniello 26°, Nico Picech 28° e Simone Tondale 40°. Fuori nella seconda manche Gabriele Bianchi.

Protagonista nella gara in programma oggi, mercoledì, è stato Luca Bianchi che conquista il 3° posto assoluto e il 1° degli Aspiranti con il tempo di 1’52”36. Dietro di lui: Gabriele Bianchi 19°, Nico Picech 22°, Ruggero Traniello 25° e Simone Tondale 48°. Fuori nella prima manche Francesco Peccati.

Nella gara femminile, ottima prova per Diana Camozzini la migliore delle lecchesi che chiude in 12^ posizione, a seguire: Greta Canepari 20ª, Federica Piscetta 26ª, Rebecca Meles 34ª, Gemma Binelli 41ª e Nella Pomoni 43ª. Giornata no per Ginevra Riccio e Sofia Parravicini fuori nella prima manche.