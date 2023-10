LECCO – Lodevole iniziativa della Provincia di Lecco, risposta piuttosto contenuta (a dir poco) da parte dei potenziali fruitori: appena una ventina di Comuni, oltre alla Comunità Montana CMLO hanno aderito alla elargizione di contributi in materia di prevenzione del rischio idrogeologico – collegati all’esercitazione “Fiumi sicuri” anno 2023.

Le richieste pervenute a Villa Locatelli ammontano a complessivi €56.332 preventivati dagli enti per un totale finanziabile pari al 90%, secondo quanto previsto dal bando, di €50.299. Con un massimo di 5mila euro per ciascun municipio richiedente.

Questa la graduatoria stilata dalla provincia, con le cifre che hanno finanziato le attività di sistemazione dei corsi d’acqua da parte dei Comuni e della CM:

– Comune di Olginate piazza Volontari del sangue n. 1 – cap 23854 Olginate (LC) –

codice fiscale / partita iva 00634350136 contributo di €1.350,00;

– Comune di Valvarrone via Roma, 6 – Località Introzzo – cap 23836 Valvarrone (LC)

– codice fiscale / partita iva 03748850132 contributo di €1.980,00;

– Comune di Ello via Massimo De Vecchi, 17 – cap 23848 Ello (LC) – codice fiscale /

partita iva 00624040135 contributo di €2.880,00;

– Comune di Brivio via Vittorio Emanuele II, 22 – cap 23883 Brivio (LC) – codice fiscale

85001590133 / partita iva 00767220130 contributo di €2.296,80;

– Comune di Nibionno piazza Caduti, 2 – cap 23895 Nibionno (LC) – codice fiscale

82002070132 / partita iva 00656340130 contributo di €1.162,97;

– Comune di Rogeno Piazza Martiri della Libertà, 3 – cap 23849 Rogeno (LC) – codice

fiscale / partita iva 00706280138 contributo di €5.000,00;

– Comune di Dolzago piazza della Repubblica n. 7/8 – cap 23843 Dolzago (LC) –

codice fiscale / partita iva 00624600136 contributo di €900,00;

– Comune di Bellano via Vittorio Veneto n. 23 – cap. 23822 Bellano (LC) – codice

fiscale/ partita iva 00563380138 contributo di €720,00;

– Comune di Casargo via Roma n. 1/A – cap 23831 Casargo (LC) – codice fiscale /

partita iva 00561530130 contributo di €2.250,00; attività effettuata in collaborazione con la Protezione Civile di Taceno.

– Comune di Premana via V. Emanuele n. 15 – cap 23834 Premana (LC) – codice

fiscale / partita iva 00622450138 contributo di € 4.949,42;

– Comune di Valgreghentino piazza Roma n. 2 – cap 23857 Valgreghentino (LC) –

codice fiscale 83004340135 / partita iva 00767260136 contributo di € 2.458,80;

– Comune di Dervio piazza IV Novembre, – cap 23824 Dervio (LC) – codice fiscale /

partita iva 00570640136 contributo di €2.025,00;

– Comune di Ballabio via Mazzini n.2 – cap 23811 Ballabio (LC) – codice fiscale / partita

iva 00548170133 contributo di €3.600,00;

– Comune di Sueglio via ai Monti, 2 – cap 23835 Sueglio (LC) – codice fiscale

83003580137 / partita iva 00700780133 contributo di € 2.205,00;

– Comune di Osnago viale delle Rimembranze n. 3 – cap 23875 Osnago (LC) – codice

fiscale / partita iva 00556800134 contributo di €4.313,70;

– Comune di Calolziocorte piazza Vittorio Veneto n.13 – cap 23801 Calolziocorte (LC)

– codice fiscale 82001550167 / partita iva 00630000164 contributo di €4.967,36;

– Comune di Sirone via Molteni, 35 – cap 23844 Sirone (LC) – codice fiscale

83003420136 / partita iva 00709630131 contributo di € 720,00;

– Comune di Merate piazza degli eroi n.3 – cap 23807 Merate (LC) – codice fiscale /

partita iva 00703920132 contributo di €900,00;

– Comunità Montana Lario orientale e Valle San Martino, via Pedro Vasena n. 4 – cap

23851 Galbiate (LC) – codice fiscale 92058600138 / partita iva 03605000169

contributo di €1.620,00;

– Comune di Airuno via Pizzagalli Magno, 4 – cap 23881 Airuno (LC) – codice fiscale

85001580134 / partita iva 00767270135 contributo di € 2.830,50;

– Comune di Monticello Brianza via Sirtori, 14 – cap 23876 Monticello Brianza (LC) –

codice fiscale 85001990135 / partita iva 00673850137 contributo di € 1.170,00.