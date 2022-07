LECCO – La Provincia di Lecco e Regione Lombardia hanno siglato nel 2006 il protocollo Fiumi sicuri per attività di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico lungo i corsi d’acqua. Da questa data ogni anno la Provincia di Lecco promuove la campagna di prevenzione con attività puntuali sul territorio provinciale e coperte da un contributo economico.

Il bando di finanziamento per l’anno in corso prevede una dotazione economica pari a 25.000 euro destinati a Comuni, Comunità montane, Parchi e Associazioni di volontariato di protezione civile per proposte di intervento in ambito di manutenzione, cura e gestione del reticolo idrografico principale e secondario del territorio lecchese.

Le domande di contributo dovranno pervenire secondo quanto specificato nel bando entro le 12 del 31 agosto esclusivamente attraverso il servizio Istanze online.