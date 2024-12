FIUMI SICURI: LA PROVINCIA DISTRIBUISCE 75MILA EURO AI COMUNI

LECCO – La Provincia di Lecco, nella sua costante attenzione alla prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico sul territorio, ha assegnato i contributi con il bando Fiumi sicuri 2024, per circa 75.000 euro, con un incremento di 25.000 euro rispetto al 2023. Gli enti che hanno presentato domanda sono stati 33 (31 Comuni e 2 Comunità montane), tutti finanziati.

La Provincia di Lecco promuove il bando Fiumi sicuri dal 2006, anno in cui è stato siglato il protocollo con Regione Lombardia, e ha visto incrementare di anno in anno le proposte di intervento sul territorio, che riuniscono le attività esercitative e addestrative del volontariato organizzato e gli interventi di manutenzione programmata per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico. Sempre più spesso i Comuni e le organizzazioni di volontariato mettono in atto collaborazioni importanti a livello numerico, raggiungendo in alcuni casi anche le 100 unità di personale volontario impegnato nelle esercitazioni.

“La prosecuzione delle attività di manutenzione programmata e le buone prassi messe in atto per la tutela del territorio sono elementi fondamentali per la prevenzione del rischio – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Un ringraziamento particolare ai sindaci, che con la partecipazione al bando Fiumi sicuri confermano grande sensibilità e responsabilità verso i propri territori e la cittadinanza, che negli ultimi tempi hanno visto e a volte subito le conseguenze di eventi meteorologici estremi sempre più frequenti”.

“Quest’anno – sottolinea il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Pasquini – le risorse disponibili sono state incrementate rispetto agli anni precedenti, arrivando alla ragguardevole cifra di circa 75.000 euro, a fronte di una proposta economica di impiego da parte delle amministrazioni locali di 87.000 euro, consapevoli della fondamentale importanza della costante esercitazione e formazione delle nostre squadre di volontariato. Vediamo anche una crescita importante delle attività esercitative, dove l’operatività del nostro volontariato organizzato di protezione civile si conferma ben strutturata e pronta per rispondere a eventuali emergenze”.

Ente/contributo euro

Comune di Valvarrone: 2.340

Comune di Lomagna: 3.500

Comune di Bulciago: 3.465

Comune di Bellano: 1.800

Comune di Galbiate: 774

Comune di Cortenova: 2.700

Comune di Dorio: 2.430

Comune di Pasturo: 3.500

Comune di Carenno: 540

Comune di Mandello del Lario: 1.485

Comune di Valgreghentino: 3.492

Comune di Dolzago: 900

Comune di Lierna: 1.800

Comune di Verderio: 3.285

Comune di Premana: 1.770,64

Comune di Colle Brianza: 612

Comune di Nibionno: 1.800

Comune di La Valletta Brianza: 3.387,60

Comune di Suello: 1.485,54

Comune di Olgiate Molgora: 3.500

Comune di Merate: 1.440

Comune di Monticello Brianza: 990

Comune di Osnago: 3.119,40

Comune di Ballabio: 3.500

Comune di Margno: 3.500

Comune di Sueglio: 2.250

Comune di Rogeno: 3.500

Comune di Brivio: 2.296,80

Comune di Abbadia Lariana: 1.207,80

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera: 3.500

Comune di Ello: 450,45

Comune di Calolziocorte: 3.150

Comunità Montana Lario orientale Valle San Martino: 2.610