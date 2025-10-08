FLASH MOB PRO PALESTINA A LECCO: CENTINAIA I MANIFESTANTI

LECCO – Centinaia di persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di oggi a un flash mob in sostegno della Palestina, organizzato nella zona della stazione ferroviaria. La concentrazione iniziale è avvenuta alla rotonda del vallo, dove i partecipanti hanno intonato slogan e ascoltato interventi di attivisti e rappresentanti di associazioni.

Dopo la fase iniziale, il gruppo si è mosso in corteo lungo le vie del centro cittadino. Il passaggio della manifestazione ha comportato brevi blocchi al traffico: gli automobilisti, fermi per pochi minuti, non hanno reagito negativamente e in qualche caso hanno espresso approvazione con applausi.

.

Notevole la presenza delle forze dell’ordine, dispiegate per garantire sicurezza e ordine pubblico durante l’intero svolgimento dell’iniziativa. Impedito preventivamente dalla forza pubblica l’eventuale accesso dei manifestanti alla stazione ferroviaria. RedPol

