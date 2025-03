PAGNONA – Grande partecipazione, con tutta Pagnona presente e tante persone convenute dai paesi della Valsassina, per la posa delle quattro “pietre d’inciampo” in memoria di Martino Brumana, Adriano Buttera, Giuseppe Losma e Aldo Tagliaferri, cittadini del Comune valsassinese deceduti nel campo di concentramento nazista di Hersbruck, in Germania….

