FONDAZIONE CLERICI, UNA LECCHESE SELEZIONATA PER IL COSMOPROF 2024

LECCO – Grande emozione domenica per Michaela Nicoletta, studentessa del quarto anno di Tecnico dell’Acconciatura presso Accademia del Benessere di Fondazione Luigi Clerici, che è salita sul prestigiosissimo palco del Cosmoprof 2024, la più grande fiera italiana dedicata al mondo della bellezza.

Michaela Nicoletta è infatti tra i 15 talenti selezionati in tutta Italia dalla Camera Italiana dell’Acconciatura nell’ambito del progetto Hair Ring Selected 2024, che in questa fase finale ha messo in comunicazione acconciatrici in formazione con alunne di una scuola di moda per la preparazione di un’acconciatura. La giovane allieva di Fondazione Luigi Clerici ha lavorato sui bozzetti di una studentessa della Next Fashion School di Bologna, proponendo un’acconciatura che ha pienamente convinto la giuria del concorso e che ieri ha illustrato dal palco del padiglione Lounge Cosmetica Italia, commentando il video realizzato a scuola e raccontando le fasi creative e di lavoro che le hanno permesso di giungere al risultato finale.

Ma a Bologna la studentessa non era sola: insieme a lei, per sostenerla e per vivere una giornata alla scoperta di tutte le novità del settore beauty, sono partiti da Lecco una cinquantina di allievi delle classi terze e quarte dei corsi di Estetica e Acconciatura, accompagnati dalle docenti Monica Comerci e Maristella Colombo.

“Michaela è stata selezionata come finalista di Hair Ring Selected 2024, tra le tante candidature ricevute. Si tratta di un riconoscimento del tuo straordinario talento e della tua promettente carriera”, si legge nella lettera d’invito inviata a Michaela Nicoletta dagli organizzatori del Cosmoprof, parole che ripagano la diciottenne, residente con la famiglia ad Abbadia Lariana, del percorso fin qui fatto. Un grande lavoro condiviso con compagni e docenti, che l’hanno sostenuta e aiutata anche nelle settimane che hanno preceduto la partecipazione all’evento di Bologna, come spiega Francesca Dotti, direttrice dell’Accademia del Benessere di Lecco di Fondazione Luigi Clerici: “Sono molto fiera che una nostra allieva sia stata selezionata per questo evento al Cosmoprof. Michaela ha dimostrato talento ed entusiasmo per la sua professione; è quello che ci auspichiamo di trasmettere ai nostri alunni. Formatori, tutor aziendali e scolastici lavorano in modo coordinato per trasferire conoscenze nei giovani, per far sì che diventino professionisti competenti del domani. La formazione professionale è un percorso breve che aiuta i ragazzi a crescere e sperimentare; da anni Fondazione Clerici lavora in questa direzione e i risultati sono tangibili. Circa l’80% dei nostri allievi terminato il ciclo scolastico, viene assorbito subito dal mercato del lavoro. Il successo formativo è il nostro obiettivo primario; lo si riesce a raggiungere quando l’allievo è inserito in un percorso che non è solo un consolidamento di competenze trasversali e professionali, ma anche una strada di vita, di crescita e di condivisione. Ci piace inoltre proporre ai nostri studenti esperienze creative e concrete come questo concorso. L’ispirazione e il saper perseguire un obiettivo sono un mix vincente”.