LECCO – Sono 33 i progetti complessivamente presentati sul Bando 2022.3 promosso dalla Fondazione comunitaria del Lecchese, che sono stati oggetto di selezione da parte del Cda della Fondazione: deliberati contributi per un importo complessivo di 293.300 euro per 28 progetti: 20 del settore assistenza sociale, quattro del settore di tutela e valorizzazione dei beni storici e artistici, due del settore promozione della cultura e dell’arte, due del settore tutela e valorizzazione della cultura e dell’ambiente.

“Colgo l’occasione di questo Bando – commenta la presidente Maria Grazia Nasazzi – per ringraziare tutto il Cda della Fondazione per il lavoro fatto durante tutto l’anno in sinergia virtuosa con lo staff della Segreteria. Questo Bando richiama a tutti noi la mission della Fondazione che è quella di stare in ascolto del suo territorio attraverso una realtà del Terzo Settore molto qualificata”.

Come di consueto, i contributi della Fondazione coprono solo sino al 50% del costo dei progetti. Le organizzazioni interessate devono ora impegnarsi a sensibilizzare il territorio di competenza per raccogliere con donazioni le risorse necessarie a coprire la percentuale restante del costo, ciò che consentirà alla Fondazione l’erogazione effettiva del contributo a proprio carico.