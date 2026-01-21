FONDAZIONE COMUNITARIA LECCHESE, BOOM DI DONAZIONI NEL 2025: +19,7%

LECCO – La Fondazione comunitaria del Lecchese archivia il 2025 come l’anno del boom del dono, con erogazioni complessive che superano i 4,6 milioni di euro e donazioni in crescita del 19,7% rispetto al 2024. Gli oltre 4 milioni raccolti da privati, aziende, enti pubblici e non profit riportano il territorio su livelli visti solo nel periodo pandemico, segno di una solidarietà tornata strutturale. Decisivo anche l’aumento del numero di donazioni, salite a 2.774 in un anno, il 77% in più, con tanti contributi piccoli e liberi che allargano la base dei donatori.

Quasi il 41% delle risorse arriva dal mondo delle imprese, seguito dalle persone fisiche e dalle istituzioni, a conferma di una fiducia diffusa nella Fondazione come piattaforma territoriale e non solo come ente erogatore. Nel 2025 sono nati 12 nuovi fondi, accanto ai 13 fondi di comunità già attivi, strumenti che permettono di trasformare bisogni specifici in progetti condivisi e duraturi. Tra i casi simbolo, la raccolta in tempi rapidissimi a sostegno del piccolo Vittorio e il fondo aperto dopo l’incendio alla Bernaga, che hanno mostrato la capacità del Lecchese di mobilitarsi nelle emergenze.

“Ogni relazione è una storia dietro a ogni progetto ci sono delle persone – ha precisato la presidente Maria Grazia Nasazzi – Questa fondazione e la sua vivacità raccontano di una comunità che ha voglia e riesce a fidarsi. Siamo grati a tutte le persone che a vario titolo partecipano a questa generosa operosità”.

L’Officina Badoni si conferma “casa” e vetrina della Fondazione, luogo in cui relazioni, idee e progetti trovano un punto di incontro concreto.

Per il 2026 lo sguardo è già rivolto alla campagna sui lasciti testamentari, pensata per legare nel tempo patrimoni privati e sviluppo della comunità locale. Relazioni e comunità restano le parole chiave: dietro i numeri ci sono reti di cittadini, associazioni e amministrazioni che co-progettano risposte ai bisogni sociali.

La Fondazione si propone sempre più come alleata dei territori, accompagnando i soggetti locali nella costruzione di iniziative che uniscono raccolta fondi, partecipazione e responsabilità condivisa. La fotografia del 2025 restituisce così un Lecchese che non solo dona, ma sceglie di riconoscersi nel valore del dono come pratica quotidiana.

RedEco