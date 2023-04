LECCO – È il Comune di Valvarrone quello con il punteggio più alto (68,07) nel bando PNRR in favore dell’economia circolare, mentre è il capoluogo ad ottenere la fetta più grossa (oltre 3.200.000 euro)dei circa 20 milioni di euro piovuti sul territorio lecchese.

La nostra provincia, con i progetti pianificati da Silea accanto ai singoli Comuni, ha ottenuto l’8,1% di tutti i contributi destinati dal PNRR al Nord Italia per tale linea di intervento. 45 di essi riguardano il restyling e potenziamento tecnologico dei centri di raccolta comunali, si aggiungono poi investimenti per l’automazione delle raccolte differenziate.

“La raccolta differenziata nel nostro comune come altri della nostra zona è da sempre in fondo alla classifica – spiega Luca Buzzella, sindaco di Valvarrone -. Nei comuni montani infatti la raccolta porta a porta è difficilmente attuabile se non a costi elevati per i cittadini e con le conseguenze immaginabili che la presenza di animali selvatici può causare. Abbiamo quindi ritenuto da sempre che il sistema migliore per raggiungere percentuali di raccolta differenziata previsti dagli standard europei ed evitare conferimenti “abusivi” sia l’installazione di eco-isole intelligenti, dall’utilizzo semplicissimo, senza un calendario settimanale e senza sacchi e sacchetti buttati per strada. Una scelta per altro fatta da altri Comuni. Grazie a Silea che ha perfezionato i nostri progetti, tutti i Comuni sono riusciti a ottenere un importante contributo. Il nostro progetto per innovazione e per gli obiettivi posti ha ottenuto un ottimo punteggio, il migliore della provincia, che cuba 760.000 euro. La soluzione che sceglieremo sarà la più adatta per le nostre condizioni e le esigenze dei nostri cittadini. Inoltre, l’intervento riguarderà il centro raccolta in località Vestreno e prevede il potenziamento tecnologico dello stesso. Ringrazio Silea e il direttore D’Alema per l’impegno e l’intraprendenza. Ora viene la fase più complicata, il PNRR è una corsa ad ostacoli per le continue modifiche e l’incertezza delle procedure”.

Ecco nel dettaglio tutti i Comuni partecipanti e il finanziamento ottenuto (in euro):

Abbadia Lariana 622,879,44

Airuno 63.181,36

Annone di Brianza – plafond esaurito

Ballabio – plafond esaurito

Barzago 74.929,96

Barzanò 281.177,93

Barzio 353.372,38

Bellano 691.530,42

Brivio 271.230,79

Bulciago – plafond esaurito

Calco 529.455,93

Calolziocorte 397.227,99

Carenno 221.782,23

Casargo 96.077,24

Casatenovo 325.169,91

Cassago Brianza 266.818,53

Cassina Valsassina – plafond esaurito

Castello di Brianza 237.184,86

Cernusco Lombardone 286.451,76

Cesana Brianza – plafond esaurito

Civate 37.464,68

Colico 496.643,68

Colle Brianza – plafond esaurito

Cortenova – plafond esaurito

Costa Masnaga – plafond esaurito

Cremella – plafond esaurito

Cremeno – plafond esaurito

Dervio 985.300,25

Dolzago 226.220,59

Dorio 30.285,28

Ello 238.491,35

Erve 67.606,67

Esino Lario 324.334,46

Galbiate 393.181,25

Garbagnate Monastero 226.220,59

Garlate 234.712,77

Imbersago 230.658,95

Introbio – plafond esaurito

La Valletta Brianza 211.640,41 + 135.576,50

LECCO 1.000.000 + 974.671,60 + 998.997 + 243.928,54

Lierna 230.658,95

Lomagna 312.118,71

Malgrate 37.464,98

Mandello del Lario 296.190,03

Margno 65.792,16

Merate 644.158,35

Missaglia 262.458,50

Moggio – plafond esaurito

Molteno – plafond esaurito

Monte Marenzo 200.686,98

Montevecchia – plafond esaurito

Monticello Brianza 274.650,93

Nibionno 251.101,52

Oggiono 381.096,36

Olgiate Molgora 281.177,93

Olginate 394.364,10

Osnago – plafond esaurito

Paderno d’Adda 277.431,44

Parlasco – plafond esaurito

Perledo – plafond esaurito

Pescate 223.996,01

Premana – plafond esaurito

Primaluna – plafond esaurito

Robbiate 275.457,99

Rogeno 231.747,33

Sirone 245.808,82

Sirtori 239.408,77

Sueglio 98.688,24

Suello 223.479,25

Taceno 64.792,16

Valgreghentino 137.967,73

Valmadrera 323.916,10

Valvarrone 764.332,58 (punteggio 68,07)

Varenna 352.904,81

Vercurago 37.464,98

Verderio – plafond esaurito

Viganò – plafond esaurito