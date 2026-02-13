FONDO&STORIA: POLVARA E POZZONI OSPITI ALLA PRIMARIA DI CASSINA

CASSINA VALSASSINA – Due campioni valsassinesi dello sci di fondo, Gianfranco Polvara e Paola Pozzoni, hanno incontrato gli alunni della scuola primaria di Cassina lunedì 9 febbraio. Polvara vanta cinque presenze come fondista ai Giochi Olimpici (1980-1994) e tre come skiman della Nazionale italiana, mentre Pozzoni ha gareggiato a Sarajevo nel 1984.

Dopo essersi presentati, i due atleti hanno condiviso le origini della loro passione per lo sci, sbocciata da bambini tra le nevi delle montagne locali. Attraverso aneddoti, medaglie, premi e pettorali conservati come cimeli, hanno descritto la vita nel villaggio olimpico: l’adrenalina delle gare, la preparazione intensa, il controllo dell’ansia e i momenti di svago con sportivi da ogni angolo del mondo.