“FOOD FOR PROFIT”/A OLGINATE IL DOCUMENTARIO CHE HA SCIOCCATO L’EUROPA

OLGINATE – Martedì 16 aprile, alle 20:45, lo schermo del Cinema Teatro Jolly trasmetterà il documentario “Food for profit”: scritto e diretto dalla giornalista Giulia Innocenzi e dal regista Pablo D’Ambrosi, il film indaga i collegamenti, in Italia e in Europa, tra l’industria della carne, le lobby e il potere politico.

Al centro “ci sono i miliardi di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie”.

Con la collaborazione di investigatori sotto copertura nei grandi allevamenti e lobbisti a documentare le decisioni prese nei palazzi di Bruxelles, l’obiettivo della pellicola è “non solo mostrare l’orrore degli allevamenti intensivi e la connivente protezione politica loro garantita, ma affrontare con una squadra di esperti internazionali le principali problematiche legate a questo tipo di produzione industriale: inquinamento delle acque, sfruttamento dei migranti, perdita di biodiversità e antibiotico resistenza”.

Innocenzi, che ha ricevuto una serie di diffide dalle aziende che ha ritratto nel documentario, ha voluto condividere la diffusione del film nelle sale sui social, chiedendo agli spettatori di diffondere questo messaggio nelle sale dei propri paesi. Questo metodo lo ha portato ad essere il primo film in Italia per occupazione delle sale, con richieste di proiezione anche dall’estero.

Sul territorio, il Teatro Jolly di Olginate ha raccolto l’invito e lo trasmetterà il 16 aprile alle 20:45. È possibile prenotare il proprio posto in sala a questo collegamento.

Michele Carenini