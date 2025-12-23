FORESTE: 1,9 MILIONI A LECCO PER SICUREZZA E TUTELA DEL TERRITORIO

MILANO – Regione Lombardia ha stanziato quasi 30 milioni di euro per la tutela, la manutenzione e la prevenzione dei rischi nelle aree forestali, nell’ambito della misura SRD12 del Programma di Sviluppo Rurale. Per la provincia di Lecco sono state finanziate 16 domande, per un importo complessivo di 1,9 milioni di euro, destinati a interventi diffusi di prevenzione, monitoraggio e ripristino del patrimonio boschivo.

“Si tratta di un risultato molto importante per il nostro territorio – dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza – perché parliamo di risorse che si trasformano in interventi reali, capaci di aumentare la sicurezza dei cittadini e di tutelare un patrimonio naturale che rappresenta una ricchezza ambientale, paesaggistica ed economica per la provincia di Lecco”.

Gli interventi finanziati riguardano in particolare la prevenzione del dissesto idrogeologico, la difesa dagli incendi boschivi, le opere di sistemazione idraulico-forestale e il ripristino delle aree danneggiate da eventi estremi, sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.

“Le foreste svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dei versanti, nella regimazione delle acque e nella qualità dell’ambiente – prosegue Piazza -. Investire nella loro gestione attiva significa rafforzare la resilienza delle nostre comunità montane e rurali e garantire uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo”.

“Questi finanziamenti – conclude Piazza – dimostrano attenzione concreta verso i territori e verso chi ogni giorno lavora per preservare e curare i nostri boschi. È una scelta strategica che guarda alla sicurezza, all’ambiente e al futuro delle nuove generazioni”.