FORMIGONI CANDIDATO? L’M5S: “OFFESA ALLA LOMBARDIA CHE LAVORA”

MILANO – Così il capogruppo in consiglio regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia Nicola Di Marco in merito alla proposta del coordinatore regionale di Forza Italia sulla possibilità di un’eventuale candidatura del lecchese Roberto Formigoni come Governatore della Lombardia.

“Tornare a proporre il nome di Formigoni come candidato alla Presidenza di Regione Lombardia, è un’offesa ai lombardi che lavorano. È la conferma di quanto il centrodestra abbia perso la bussola in Lombardia. La storia di Formigoni parla chiaro e da sola basta a qualificare la dimensione di questa proposta. L’ennesima sparata, dopo due giorni di sparate da parte dei vertici del centrodestra lombardo, finiti completamente in tilt, a causa del voto di sfiducia alla sottosegretaria Picchi (FDI). È bastato davvero poco per vedere sgretolarsi gli equilibri interni alla maggioranza, ma questo non è motivo sufficiente per insultare l’operosità dei cittadini lombardi, che, mentre loro litigano, sono costretti a confrontarsi con nuove tasse, con la privatizzazione della sanità e con salari che perdono potere d’acquisto. Più che politica sembra una gara a chi la spara più grossa”.

RedPol