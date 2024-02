“FORNITORE OFFRESI”. BUSINESS, COMPETENZE, SINERGIE E INNOVAZIONI AL 15° SALONE INTERNAZIONALE

ERBA (CO) – Il mondo della subfornitura meccanica si prepara ad accogliere la quindicesima edizione di Fornitore Offresi, il Salone Internazionale che rappresenta un punto d’incontro cruciale tra domanda ed offerta nella filiera meccanica a livello globale. L’offerta espositiva di altissimo livello punta a soddisfare tutte le possibili richieste nel campo delle lavorazioni meccaniche ma anche dell’elettromeccanica, della meccatronica, della robotica e delle automazioni industriali. A riprova dell’interesse continuo che riguarda l’iniziativa dalla sua nascita, la partecipazione a questa edizione 2024 registra il tutto esaurito andando a riempire ogni possibile spazio della struttura e propone numeri di tutto riguardo: 340 aziende di settore espositrici dirette, 190 aziende rappresentate italiane ed estere, 4 testate di settore media partner.

La scelta di partecipare a Fornitore Offresi è un segnale tangibile della volontà delle aziende di investire in nuove opportunità di business, nonostante le sfide economiche in corso.

Grande soddisfazione per i risultati espositivi e per l’impatto del Salone arriva dal Presidente di Lariofiere, Fabio Dadati: “I risultati di Fornitore Offresi parlano da sé: il Salone negli anni si è dimostrato in grado di intercettare i reali bisogni di domanda ed offerta, offrendo un contesto ideale per costruire nuove relazioni d’affari e creare connessioni in vista di proficue collaborazioni. L’iniziativa è espressione di uno sviluppo BtoB significativo per l’economia territoriale in quanto favorisce la definizione di commesse significative per le aziende partecipanti. Rappresenta anche un grande stimolo verso il continuo miglioramento delle performance aziendali legate all’innovazione di prodotto e di processo”.

Il Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Marco Galimberti esprime “compiacimento per il ruolo centrale delle imprese espositrici, appartenenti ad un comparto metalmeccanico territoriale che riesce a creare azioni sinergiche di rete, a sviluppare concrete opportunità di business con ricadute positive per l’economia lariana. Le azioni camerali sviluppate in occasione di questa edizione e orientate a favorire contatti con buyer provenienti dal mercato di lingua tedesca sono volte ad intercettare nuovi business e a promuovere le azioni di sistema di un intero comparto produttivo, così strategico per lo sviluppo del territorio”.

Un’offerta espositiva di alto livello

L’offerta espositiva di Fornitore Offresi qualifica il Salone come un punto di riferimento nazionale di primaria importanza per le aziende che desiderano esporre, in quanto caratterizzata da un altissimo livello qualitativo, mirando a soddisfare ogni possibile richiesta nel vasto panorama delle lavorazioni meccaniche e delle tecnologie connesse. Oltre a fornire uno sguardo approfondito sulle ultime tendenze nel settore, il salone offre alle aziende partecipanti l’opportunità di mettersi in mostra a livello internazionale e di instaurare collaborazioni strategiche.

Incontri business, cooperazione, concretezza ed innovazione

Fornitore Offresi si distingue per essere non solo una vetrina espositiva, ma anche un luogo dove si sviluppano relazioni commerciali solide e durature. Gli incontri business, la cooperazione tra aziende, la concretezza nelle trattative e l’innovazione sono i temi centrali di questo evento. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le loro conoscenze sulle ultime tecnologie, scambiare idee e avviare nuove collaborazioni che possono portare a progressi significativi nel settore della subfornitura meccanica. Con la sua 15ª edizione, Fornitore Offresi si conferma come un punto di riferimento imprescindibile per le aziende del settore meccanico a livello internazionale. La crescita significativa della partecipazione testimonia l’importanza di questo evento nel facilitare la connessione tra domanda e offerta, promuovendo la collaborazione e stimolando l’innovazione nell’industria della subfornitura meccanica.

Presenza buyer esteri

Negli ultimi anni, la realtà di “Fornitore Offresi” ha assistito a un notevole aumento della presenza di buyer esteri. Questa tendenza offre vantaggi come l’accesso a mercati globali e la diversificazione delle fonti di entrata, ma presenta anche sfide come barriere linguistiche e normative internazionali. In questa edizione, grazie all’impegno della Camera di Commercio di Como-Lecco, Fornitore Offresi propone la presenza di numerosi buyer provenienti in prevalenza dai mercati di lingua tedesca in cerca di lavorazioni e produzioni adatte alle loro esigenze.

Serate networking con apericena per le aziende espositrici

Nei giorni del 15 e 16 febbraio presso il primo piano di Lariofiere, si terranno le serate networking dedicate agli espositori di Fornitore Offresi 2024. Un’opportunità unica per connettersi, condividere idee e creare sinergie di business in un ambiente informale.

Aperitivi, piatti caldi e dessert saranno offerti per rendere l’esperienza ancora più conviviale. Un’occasione da non perdere per ampliare la propria rete professionale e scoprire nuove opportunità di mercato.

15ª Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica Fornitore Offresi in sintesi

Dove: Lariofiere | Erba (Co) Viale Resegone

Quando: dal 15 al 17 febbraio 2024

Orari: 9,30 – 17,30

Ingresso: Gratuito per gli operatori previa registrazione online.

Informazioni e accrediti: www.fornitoreoffresi.com Tel. +39 031 637301 – fornitoreoffresi@lariofiere.com