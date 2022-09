LECCO – Il comando dei Vigili del Fuoco sta operando da tutta la notte con diverse squadre per il forte temporale che ha colpito il capoluogo e i paesi limitrofi.

Dalla sede del Bione sono stati schierati un’autopompa, un mezzo Polisoccorso, un fuoristrada con carrello motopompa, inoltre sono attivati anche i distaccamenti di Valmadrera con autopompa e fuoristrada con carrello motopompa e Merate con autopompa e fuoristrada con carrello motopompa.

Vari gli interventi in corso per prosciugamenti e rimozione di ostacoli dalle carreggiate.

“Da evidenziare – segnalano i Vigili del Fuoco di Lecco – ben quattro soccorsi a persone finite nei sottopassi allagati (nuova Lecco-Ballabio 36dir, Calolzio via Mazzini – foto in copertina -, nel capoluogo in via Buozzi e ancora in corso Carlo Alberto).

RedCro