LECCO – Al comando provinciale di Lecco dei Vigili del Fuoco sono arrivati nella notte “molteplici chiamate per la probabile dispersione in aria di un odorizzante”, elemento che in piccole dosi serve per “marcare” il metano -che in natura è invece inodore. Le segnalazioni nelle zone della Brianza tra Rogeno, Cesana, Annone e Bosisio Parini.

Dal comando di Lecco con due partenze e una dal distaccamento di Valmadrera, i pompieri hanno monitorato la situazione con strumentazioni specifiche. La dispersione si è poi spostata anche nelle aree di Oggiono e dintorni.

L’intervento è terminato alle 2:20 del mattino. A breve ulteriori aggiornamenti.

RedCro