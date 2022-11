LECCO – Lereti interviene riguardo le “molteplici chiamate per la probabile dispersione in aria di un odorizzante” dovuto alla fuoriuscita di mercaptano avvenuta nella zona di Erba, giunte nella scorsa notte. Una forte puzza che, a causa delle condizioni climatiche, si è spostata sopra la città capoluogo , raggiungendo l’area di Mandello del Lario .

L’azienda del gruppo Acinque comunica che in ragione di attività non meglio precisate, probabilmente dovute allo smantellamento da parte di un privato di un serbatoio a Erba, che non sono in alcun modo riconducibili a disfunzioni delle reti di distribuzione del gas naturale e al Distributore Lereti, a decorrere dalle 18 circa di ieri 28 novembre, in vari territori delle province di Como e di Lecco, si è riscontrata la percezione olfattiva di presenza di gas in atmosfera.

Lereti conferma che “garantisce la ricezione delle chiamate tramite il proprio centralino di Pronto Intervento Gas per gli impianti gestiti, assicurando l’intervento sul posto nel più breve tempo possibile per emergenze e necessità connesse al servizio di distribuzione del gas naturale”.

F. S.

,

SUL TEMA LEGGI ANCHE: