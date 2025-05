FORTE TEMPORALE A OLGINATE E VA KO IL PASSAGGIO A LIVELLO DI CALOLZIO

CALOLZIO/OLGINATE – Alle 17 un forte temporale ha colpito la provincia, in particolare Olginate. Tre squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando dalla centrale di Lecco e dal distaccamento Valmadrera. Numerosi gli interventi per il maltempo, in particolare soccorse varie persone bloccate nelle loro auto presso l’innesto della Ss 36 a Civate, in direzione nord.

Una decina le chiamate di soccorso gestite. “Attualmente la situazione si è calmata – comunicano dal comando del Bione – e non si lamentano persone ferite, solo allagamenti”.

Da segnalare inoltre un effetto collaterale dell’ondata di maltempo: la circolazione della direttrice ferroviaria Milano-Lecco “è rallentata a causa di un guasto a un passaggio a livello nella stazione di Calolziocorte-Olginate che richiede un intervento di ripristino da parte dei tecnici del gestore della rete RFI. Si registrano ritardi fino a 15 minuti“.

Aggiornamenti in pagina e sulla app di Trenord.

RedCro