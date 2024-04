FORTE VENTO: COLPITE SOPRATTUTTO LECCO E GALBIATE, POMPIERI ALL’OPERA

LECCO – Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha gestito una dozzina di chiamate per il forte vento per la rimozione di alberi pericolanti e coperture tetti. Zone principalmente colpite – riferiscono dal Bione – Lecco e Galbiate.

In campo due squadre da Lecco più autoscala e una squadra dal distaccamento di Valmadrera. La squadra nautica del distaccamento di Bellano e della sede centrale stanno operando per il recupero di una barca che ha rotto gli ormeggi nel territorio comunale di Lierna, altro intervento in Valsassina per un albero caduto a terra – ma all’arrivo dell’autogru dei pompieri la pianta era già stata rimossa.

Aggiornamenti della notizia in questa stessa pagina.

RedCro