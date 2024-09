FORZA ITALIA LECCO, ANGELA FORTINO: “MA QUALE MOBILITÀ SOSTENIBILE?”

LECCO – “Ma chi sono questa mamma Marta che accompagna la figlia Sara, che vivono a Lecco e quotidianamente vanno a scuola in bicicletta??? Ma sapete dove sono comparsi questi manifesti? A Rancio e Laorca. Sembra una barzelletta ma, purtroppo, non lo è”. Se lo chiede Angela Fortino, segretaria cittadina di Forza Italia commentando un manifesto che promuove la mobilità sostenibile.

“Non siamo in Pianura Padana – continua Fortino – Siamo in una città che si sviluppa per lo più in collina con i suoi quartieri di Malnago, Falghera, Acquate, Germanedo, Castello, San Giovanni, Cereda, Rancio, Malavedo e Laorca dove, secondo questa Amministrazione Comunale, nel periodo scolastico, dunque in inverno, dovremmo spostarci tutti in bicicletta”.

“E, quand’anche ci fossero mamme particolarmente sportive che decidessero di trascinarsi i figli con zaini pesanti su e giù per le colline lecchesi in bicicletta sfidando pendii e rigori dell’inverno, dove sono i percorsi tutelati per le biciclette nei quartieri? – si chiede Fortino – Vogliamo proprio far circolare le biciclette di mamme e bambini in mezzo alla pericolosissima giungla della viabilità cittadina? Ormai è diventato pericoloso girare in città sia a piedi che in bicicletta perché bisogna fare gimkane tra cantieri, rotonde provvisorie, attraversamenti pedonali scomparsi, ecc. ecc.”.

“E, oltre alla beffa, pure il danno. Sì, perché questi manifesti non sono gratis ma sono a carico dei contribuenti e noi cittadini lecchesi non vogliamo più continuare a sperperare i nostri soldi per fare da cassa di risonanza a questa Amministrazione Comunale totalmente scollegata dalla realtà che si inventa interventi a spot senza curarne la contestualizzazione nel tessuto urbano. Giusto per la cronaca, il costo complessivo di tale campagna pubblicitaria sulla mobilità sostenibile, è costata al Comune di Lecco, e cioè a noi, ‘solo’ 12mila euro…”