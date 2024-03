ACCORDO A CENTRODESTRA, FORZA ITALIA: SGUARDO A EUROPEE E COMUNALI

LECCO – Forza Italia si dichiara “soddisfatta dall’esito delle trattative scaturito dal confronto avvenuto nelle scorse settimane con gli storici alleati di centrodestra” e che in provincia di Lecco gli ha consentito di trovare accordi anche per quanto riguarda le candidature nei comuni di Oggiono, Valmadrera, Casatenovo e Merate oltre che in altre significative realtà territoriali del panorama politico e amministrativo provinciale.

“I precisi accordi sottoscritti faranno sì che la nostra forza politica possa avere un’equa rappresentanza – dice Roberto Gagliardi, segretario Provinciale di Forza Italia a Lecco – anche nel consiglio provinciale a Villa Locatelli dove in estate sarà rinnovata la delegazione dei comuni che andranno prossimamente al voto. Ovviamente tutto dipenderà dall’esito delle prossime elezioni amministrative, ma certamente i nostri elettori sanno di poter contare ancora su un partito che, lungi dall’essere vicino all’estinzione come più di qualcuno sperava, sta invece riprendendo quota e credibilità e questo proprio grazie all’impegno degli iscritti, simpatizzanti e attivisti che stanno accompagnando la nuova vita di Forza Italia che a Lecco ha rinnovato i suoi organi interni nel recente congresso provinciale”.

“Il nostro partito ha come caposaldo una rinnovata classe dirigente che ha saputo riportare Forza Italia dove ha sempre meritato di essere ossia non solo sulle prime pagine dei giornali, ma anche, tramite i propri militanti, ai gazebi, alle occasioni conviviali quali pranzi e cene, nonché nei Comuni attraverso i suoi amministratori che stanno ritornando in una Forza Italia che, grazie alla sua forte identità e alla coerenza con suoi valori, è rinata e non dobbiamo avere paura di dirlo – continua Gagliardi -. Anche in provincia di Lecco, Forza Italia gode, infatti, di ottima salute e cresce nei sondaggi e nelle adesioni”

“Avvicinandosi le elezioni Europee, è bene ricordare come sia questa l’occasione per rafforzare con il voto anche il messaggio politico che Forza Italia porta avanti nel Partito popolare europeo, nei cui comuni valori liberali, riformisti ed europeisti gli Azzurri si riconoscono pienamente perché rappresentano il punto di riferimento unico per l’area dei moderati in Italia e in Europa. Forza Italia è unanimemente considerata il solido pilastro del PPE nel nostro Paese, con l’obiettivo di continuare ad essere fra gli orgogliosi difensori della comune identità cristiana”, conclude Gagliardi.