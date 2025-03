FORZA ITALIA ELEGGE ANGELA FORTINO SEGRETARIA CITTADINA DI LECCO

LECCO – Congresso cittadino degli Azzurri lecchesi al Lecco Hostel in corso Matteotti, rispondendo all’appello del segretario provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi e del candidato alla guida della segreteria cittadina Angela Fortino che, “forte della sua esperienza politica e professionale si appresta a guidare la riscossa del partito di Silvio Berlusconi che ha da tempo ha messo nel mirino l’irrinunciabile obiettivo di riconquistare nella primavera 2026 la guida del comune di Lecco” (parole un po’ enfatiche dal comunicato di F.I., ndr).

Erano presenti gli onorevoli Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia, e Alessandro Sorte – segretario regionale della Lombardia, con il consigliere regionale Ivan Rota in veste di presidente di seggio.

È intervenuta ai lavori anche la consigliera regionale comasca Marisa Cesana della lista “Lombardia Ideale – Fontana Presidente” che si è resa disponibile per future e comuni collaborazioni con il nuovo segretario politico della città dove è nata. Presente con un saluto agli intervenuti la consigliera provinciale Azzurra Silvia Bosio che si è complimentata con Angela Fortino per l’impegnativo incarico che si stava assumendo, “ribadendo la sua disponibilità a lavorare attivamente sul territorio collaborando con colleghi di partito sia a livello cittadino che sul più ampio ambito lecchese”.

I problemi infatti non mancano e in sinergia con Roberto Gagliardi, il segretario provinciale di Sondrio Elio Della Patrona – presente al congresso -, “collaborerà attivamente soprattutto per quanto riguarda le problematiche della viabilità interprovinciale che rischiano di evidenziarsi in negativo durante le Olimpiadi della neve che l’anno prossimo richiameranno sulla rete stradale tra Lecco e la Valtellina una moltitudine di sportivi e appassionati”.

Non sono però mancati ai lavori congressuali anche i segretari dei partiti alleati del centrodestra in città e in provincia che sono intervenuti nelle persone di Alessandro “Lallo” Negri e Massimo Sesana per Fratelli d’Italia ed Emanuele Mauri per la Lega, che hanno portato i saluti dei rispettivi partiti augurandosi tutti che il centrodestra possa centrare l’obiettivo di tornare presto al governo della città. Sono poi seguiti i contributi dei componenti del gruppo di lavoro voluto da Angela Fortino, che da settembre sta lavorando sotto la sua guida per approfondire temi amministrativi e tematiche relative alla vivibilità della città e alle sue criticità che si sono evidenziate sul territorio comunale anche in quest’ultimo periodo – stigmatizzando “le contraddizioni che caratterizzano il modo inconcludente e estemporaneo di governare che caratterizza l’attuale amministrazione di sinistra”.

Angela Fortino, prima della sua elezione per acclamazione, ha voluto ricordare come la sua candidatura “nasce da un forte senso di responsabilità e dalla volontà di rilanciare il nostro partito in una fase cruciale per la nostra comunità. Le prossime elezioni amministrative rappresentano un appuntamento di fondamentale importanza per il futuro della nostra città ed è nostro dovere lavorare con impegno per costruire un progetto politico serio, inclusivo e vincente”. Nella relazione programmatica che ha presentato all’approvazione del congresso ha voluto inoltre ricordare che:” Forza Italia è da sempre il baluardo dei valori liberali, cristiani, garantisti ed europeisti e il nostro partito si fonda su principi chiari e imprescindibili che sono sanciti dallo statuto di Forza Italia quali Libertà e Merito, Democrazia e Partecipazione, Sviluppo Economico e Sociale e Radicamento Territoriale”.

L’intervento di Fortino ha preceduto la presentazione al congresso dei candidati alla segreteria cittadina che collaborando con lei reggeranno le sorti del nuovo organismo di partito il quale, per acclamazione, risulta così composto:

Membri segreteria comunale di Lecco di Forza Italia:

– ANGELA FORTINO (Segretario cittadino)

– VERONICA PARAMATTI (Responsabile Agenzia per il lavoro)

– FILOMENA MARCHITTO (Consulente finanziaria)

– GIUSEPPE FUSI (Pensionato)

– ANDREA QUINTAVALLA (Food and beverage Manager)

– FABRIZIO BIANCHI (Biologo Ricercatore)

– CLAUDIO REA (Avvocato)

– MATTEO RADAELLI (Commerciale estero)

– GIULIO RAFARACI (Ingegnere)

Roberto Gagliardi, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti ha voluto ricordare con soddisfazione “il lavoro di preparazione che ha preceduto e ha consentito la realizzazione di questo importante momento della vita di Forza Italia a Lecco dove il partito ha visto rinascere l’interesse di molti cittadini e elettori attorno alla rinnovata segreteria provinciale grazie all’azione politica dei numerosi simpatizzanti e militanti e questo ha consentito di essere più credibili passando dalla dozzina scarsa di iscritti degli anni passati agli oltre 300 aderenti del 2025”.

“Auguro a Angela e alla squadra che si è scelta – ha concluso Gagliardi – un buon lavoro per il bene della città di Lecco e dei cittadini che la abitano che, purtroppo, in questi ultimi anni hanno dovuto convivere e soffrire anche a causa della disorganizzazione dei molti cantieri che hanno reso difficile muoversi normalmente dentro la città ma che hanno creato molte difficoltà e perdita di tempo prezioso anche a chi quotidianamente per studio o lavoro ha dovuto entrare e uscire dal capoluogo di provincia sempre più spesso ostaggio di insopportabili ingorghi stradali che si sarebbero certamente potuti evitare se meglio programmati e gestiti in modo più oculato dal sindaco e dai suoi assessori evidentemente più preoccupati di apparire che della qualità della vita dei cittadini che risiedono, lavorano e studiano sul territorio del comune di Lecco”.