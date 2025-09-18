FORZA ITALIA, FORTINO: “QUANDO DEGRADO E INSICUREZZA CAMMINANO INSIEME”

LECCO – Un uomo aggredito violentemente da un gruppo di ragazzi davanti al lungolago, una mandibola rotta. È l’ultimo episodio di una lunga serie che purtroppo sta colpendo Lecco.

“A Lecco la violenza sta aumentando e questo dato non può lasciarci indifferenti – dice Angela Fortino, segretario cittadino di Forza Italia -. La sicurezza non è mai solo questione di ordine pubblico: è anche il riflesso diretto della cura che una comunità dedica ai propri spazi. Dove c’è degrado, trascuratezza, sporcizia e abbandono, lì inevitabilmente cresce anche l’insicurezza. Al contrario, una città ordinata, pulita e ben curata è di per sé un deterrente, un messaggio di attenzione e di presenza che rende più difficile lo sviluppo di fenomeni criminali e violenti”.

“Serve ovviamente anche più controllo, ma controllo utile: non solo multe, ma presenza costante e visibile anche dei vigili urbani per garantire sicurezza reale, rassicurare chi vive, chi lavora, chi passeggia. “Lecco merita di essere una città bella, vivibile e sicura. Per questo serve un impegno concreto: manutenzione costante, cura degli spazi pubblici, lotta al degrado, ma anche una strategia seria per la sicurezza urbana. Solo così potremo restituire fiducia ai cittadini e garantire un futuro di serenità e bellezza alla nostra comunità”, conclude Fortino.