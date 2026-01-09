FORZA ITALIA : “RISPETTIAMO DECISIONE DI FORTINO, BENVENUTA TENTORI”

LECCO – “Prendiamo atto delle dimissioni della segretaria Fortino. Si tratta di una scelta personale che rispettiamo, pur non condividendone le motivazioni. Forza Italia prosegue il proprio lavoro in modo unito: il partito è una comunità compatta che si concentra esclusivamente sulle sfide concrete che interessano i cittadini e sul futuro della nostra comunità”.

Lo dichiara Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia, commentando le recentissime dimissioni del segretario cittadino di F.I. Angela Fortino .

“Il partito in città è cresciuto molto, consolidando la propria presenza e autorevolezza – continua Gagliardi -. Ne è chiara dimostrazione il lavoro svolto a Palazzo Bovara, dove Forza Italia è rappresentata dal consigliere Gianni Caravia, volto molto noto nel capoluogo e figura di grande esperienza amministrativa entrato recentemente nel partito. In questa ottica, diamo il benvenuto a Virginia Tentori, nostra nuova commissaria cittadina. Virginia è un volto assai conosciuto in città e all’interno del nostro movimento politico, dove ha già ricoperto incarichi dirigenziali sia a livello locale che provinciale. La sua profonda esperienza istituzionale, maturata nei ruoli di assessore comunale e di presidente del consiglio comunale, rappresenta una garanzia di assoluta autorevolezza e competenza per questa fase”.

“Con estrema chiarezza esprimiamo il pieno sostegno come candidato sindaco a Carlo Piazza. Lavoriamo già da tempo per una lista aperta alle forze civiche e a tutti coloro che si riconoscono nei nostri valori: liberali, moderati ed europeisti. Siamo certi che lavoreremo con spirito di rete e massima collaborazione con la nuova commissaria per garantire che il progetto di Forza Italia per la città prosegua con forza e determinazione. La nostra bussola resta la crescita e il benessere della nostra città”, conclude Gagliardi.

RedPol