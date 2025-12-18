FORZA ITALIA GIOVANI LECCO: PRESENTATA LA NUOVA SEGRETERIA PROVINCIALE

LECCO – Nella mattinata di sabato, presso la sede di Forza Italia in via Ponchielli 21 a Lecco, si è svolta la presentazione ufficiale della nuova segreteria provinciale di Forza Italia giovani Lecco.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di rinnovamento e rilancio dell’organizzazione giovanile sul territorio lecchese, segnando così l’inizio di una nuova fase caratterizzata da impegno, costanza, partecipazione attiva e crescita delle nuove generazioni di cittadini.

La nuova segreteria, presieduta dalla segretaria provinciale Elisa Ratti, guiderà il movimento giovanile azzurro lecchese nel prossimo percorso politico ed organizzativo; accanto alla segretaria sono stati nominati sei membri che comporranno la segreteria:

Giulio Pirola – Responsabile Comunicazione

– Responsabile Comunicazione Andrea Maggioni – Responsabile Formazione

– Responsabile Formazione Ariadni Loudarou – Responsabile Organizzazione

– Responsabile Organizzazione Leonardo Zucchi – Responsabile Enti Locali e Cabina di Regia

– Responsabile Enti Locali e Cabina di Regia Marina Astorino – Responsabile Scuole Superiori

– Responsabile Scuole Superiori Daniele Guerci – Responsabile Tesseramenti

Questi i nomi che andranno a costituire la squadra, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento sul territorio, promuovendo iniziative di confronto e coinvolgimento, rappresentando così le istanze dei giovani della provincia.

Presenti all’evento il segretario regionale di FIG Lombardia, Andrea Ninzoli, affiancato da Giada Martucci, vice segretario regionale.

“Ringrazio Andrea e Giada per il grande lavoro che, insieme alla squadra regionale, stanno svolgendo sui vari territori e soprattutto all’importanza e all’attenzione che ripongono in tutte le province lombarde” afferma Elisa Ratti.

“Sono orgogliosa di avere al mio fianco ragazzi giovani, capaci e talentuosi, insieme ai quali sono certa costruiremo un bellissimo percorso; la nuova Segreteria nasce con l’intento di lavorare in modo coeso e dinamico, ponendo al centro i valori quali il merito, la libertà, la responsabilità e l’attenzione alle esigenze dei giovani”, conclude la segretaria.

Presenti all’evento anche il segretario FIG Monza e Brianza ed il responsabile regionale della Cabina di Regia, Tommaso Confalonieri.

Il segretario provinciale di Forza Italia Lecco, Roberto Gagliardi, in apertura dei lavori, nell’esprimere grande fiducia nella squadra ha ricordato: “Il nostro presidente Silvio Berlusconi ha voluto i Giovani, i Seniores e Azzurro donna, quali essenze indivise rispetto al partito, di cui sono anime, che coincidono con esso e portano valore e sostanza a quella bandiera, che si trova esattamente al centro del simbolo di Forza Italia Giovani.

Teniamo sempre a mente questo insegnamento del nostro presidente per lavorare sinergicamente sulla Provincia. La nostra squadra è composta da giovani valorosi che hanno idee brillanti, entusiasmo ed energia che costituiscono un valore aggiunto ed una preziosa ricchezza per il lavoro che ci attende. Continuiamo a costruire insieme”.