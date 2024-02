FORZA ITALIA LECCO, AL CONGRESSO LA CONDANNA A OGNI GENERE DI VIOLENZA

Forza Italia Provincia di Lecco ha svolto il proprio Congresso in una data particolare per poter anche inserire nel programma un forte gesto di partecipazione alla Giornata della Memoria.

Forza Italia fin dalla nascita ha sempre manifestato tutto il proprio dissenso per le violenze in genere e in modo particolare per le guerre, le persecuzioni e le stragi.

La tremenda vicenda legata alle vittime dell’olocausto con l’orribile sterminio di 6 milioni di Ebrei colpisce ancora tutti noi e chiama in causa ogni azione che possa evitare ogni possibile ripetersi di tali immani tragedie.

Si è quindi voluto stimolare l’attenzione di tutti verso tale evento storico proprio in apertura del nostro incontro per farne materia di cordoglio, di riflessione e di fermo rifiuto verso ogni violenza.

Dopo pochi giorni (il 10 febbraio) era in scadenza anche il Giorno del Ricordo, che celebra il doloroso Esodo degli Italiani Giuliani e Dalmati dalle proprie terre.

Altro evento anche questo carico di dolori, lutti e violenze d’ogni genere.

In apertura del Congresso Forza Italia ha annunciato la sua partecipazione anche a questa celebrazione con lo stesso spirito di negazione verso ogni violenza.

Tali citazioni hanno dato modo di abbinare ad esse il profondo dolore per ciò che in Ucraina, Israele e Palestina tanti innocenti hanno subito e continuano a subire.

Hanno avuto così avvio i lavori del Congresso con queste riflessioni che si confermano fortemente ciò che identifica il Movimento Politico Forza Italia riguardo agli ideali propri delle tradizioni democratiche, liberali, cattolico-liberali, laiche e riformiste europee, nonché ai valori universali di libertà , giustizia e solidarietà e del primato della persona umana.

Enzo Patuzzi

Forza Italia