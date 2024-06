FORZA ITALIA LECCO, ANGELA FORTINO E CLAUDIO REA I NUOVI NOMI DEL DIRETTIVO CITTADINO

LECCO – È di queste ultime ore la notizia che Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia a Lecco, ha rinforzato le fila della segreteria cittadina del capoluogo di provincia, rimodulando gli incarichi recentemente comunicati, in modo tale che Forza Italia possa così sostenere e gestire l’attività del partito in città ed i lavori in previsione dell’appuntamento elettorale che nel 2026 vedrà i lecchesi chiamati alle urne per la scelta del nuovo sindaco e del consiglio comunale.

Nel rinnovato contesto, il segretario cittadino degli azzurri sarà dunque Angela Fortino, già assessore e consigliere comunale, oltre che figura impegnata nell’associazionismo, mentre all’avvocato penalista Claudio Rea verrà affidato l’incarico di responsabile del comitato elettorale nel comune di Lecco.

Fortino ha così commentato l’incarico ricevuto: “Di fronte alla proposta del tutto inaspettata di ricoprire il ruolo di segretario cittadino di Forza Italia mi sono lasciata interpellare e ho deciso di accettare e di mettermi in gioco in questa nuova avventura. Lo spirito con il quale mi metto a disposizione è lo stesso che ha sempre caratterizzato tutto quel che ho fatto nella mia vita e cioè il desiderio di contribuire alla costruzione del bene comune. Ritengo che Lecco, la mia città, abbia un’appartenenza moderata che Forza Italia può interpretare nel migliore dei modi e sono pronta a lavorare per ristabilire quell’equilibrio che negli ultimi anni si è perduto”.

Dal coordinamento regionale giunge il plauso di Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia, ad Angela Fortino: “Mi complimento perché questo attivismo conferma ancora una volta il buon lavoro che si sta svolgendo sul territorio Lecchese, anche nel cercare di coinvolgere persone con esperienza che possono portare al partito il consolidamento di quei valori liberali, europeisti, riformisti e cattolici che da sempre caratterizzano la nostra azione politica. La Fortino saprà certamente dare quel contributo attivo nell’incrementare e rafforzare la squadra locale e provinciale. Dunque Forza Italia, anche grazie al nuovo responsabile del comitato elettorale Claudio Rea a Lecco, sta marciando nella giusta direzione e con grande entusiasmo verso le prossime elezioni comunali che ridaranno un sindaco e un governo di centrodestra alla città dei Promessi sposi”.

Prossimamente Forza Italia organizzerà una conferenza stampa in occasione della quale Angela Fortino e Claudio Rea si presenteranno unitamente ai loro collaboratori per illustrare contenuti e finalità degli incarichi politici ricevuti, con particolare riferimento alle problematiche che in città attendono soluzioni e saranno oggetto di confronto con le altre forze politiche durante la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali.

“Con le ultime nomine di competenza del segretario – afferma Roberto Gagliardi – è quasi completata la composizione della squadra di Forza Italia che è stata eletta per acclamazione al congresso provinciale di inizio anno. Ringrazio, pertanto, tutti coloro che hanno creduto in questa coinvolgente avventura che ci porterà presto verso nuovi e ambiziosi traguardi in ciò affiancati da un’altra autorevole e conosciutissima figura del panorama politico brianzolo di centrodestra che presto sarà presentata a completamento dei ruoli dirigenziali di Forza Italia nella segreteria politica della provincia di Lecco.”