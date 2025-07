FORZA ITALIA LECCO: “BIONE E STADIO, MANCATA L’ATTENZIONE DELLA GIUNTA”

Apprendiamo dalla stampa il botta e risposta tra il sindaco e la Calcio Lecco così come le rilevazioni di non conformità dell’impianto sportivo il Bione.

Come Forza Italia, siamo convinti che il problema attuale non sia tanto rimbalzarsi le colpe, ma dare risposte: Crediamo sia urgente mettere in campo una programmazione sinergica con tutte le realtà sportive che garantisca un futuro adeguato a tutti gli impianti sportivi. È invece stucchevole la modalità dello scaricabarile che il sindaco sta adottando e non solo per quanto riguarda gli impianti sportivi.

Un Comune che vuole far crescere la propria città deve essere in grado di ascoltare prima di rispondere e a tutt’oggi, a nostro avviso, l’ascolto è proprio mancato così come è mancata la capacità non solo di risolvere i problemi ma, soprattutto, di prevenirli.

E, giorno dopo giorno, tutti i nodi stanno arrivando al pettine…

I fondi del PNRR di cui questa giunta ha potuto disporre non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli avuti da tutte le altre amministrazioni ma sono stati interamente utilizzati per stravolgere la viabilità cittadina senza peraltro ottenere miglioramenti, anzi, contribuendo al caos sempre crescente.

Con uno sguardo di insieme sulla città, una buona giunta avrebbe potuto garantire una vivibilità diversa ai propri cittadini e, invece, anche sotto il profilo dell’accesso alle attività sportive, nessuno ha avuto l’umiltà di guardare a quanto realizzato da altri capoluoghi che hanno investito e supportato le società sportive e nemmeno accolto le istanze delle società stesse e dei singoli fruitori degli impianti che si stanno inesorabilmente deteriorando.

A Lecco abbiamo la fortuna di avere società sportive che hanno realizzato successi importanti e quindi, a maggior ragione, ci saremmo aspettati un’attenzione decisamente diversa.

Sia per il Bione che per lo Stadio, è mancata la capacità di progettare un intervento organico, all’altezza delle sfide attuali e capace di creare opportunità per tutta la città, non solo per le società sportive. Ma forse è troppo chiedere a chi, in cinque anni, non ha saputo cogliere il senso di una strategia urbana coerente.

Come Forza Italia chiediamo meno condizioni a cui sottostare e più opportunità da cogliere sia per le società sportive che per tutti i cittadini.

Il Segretario Cittadino Forza Italia Lecco

Angela Fortino

Il Referente Sport Forza Italia Lecco

Andrea Quintavalla