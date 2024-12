FORZA ITALIA LECCO E “L’INVERSIONE DELL’INVERSIONE” IN VIA PALESTRO

Ci risiamo! Come per il lungolago dove, la scorsa settimana, dopo innumerevoli richieste di residenti, commercianti e operatori turistici, di salvaguardare i posti auto, si annuncia una retromarcia parziale sul loro taglio totale (che ovviamente richiede una revisione del progetto con conseguente aggravio di costi) … adesso tocca a via Palestro: prima si spendono i soldi per invertire il senso di marcia e, ora, dopo le furenti rimostranze dei residenti, plurime raccolte di firme, incontri infuocati e riscontro che effettivamente la scelta dell’Amministrazione Comunale non è stata molto felice, si valuta di modificare, di nuovo, la viabilità di quella via e prevederne una parte a doppio senso.

Poveri noi … amministratati da chi davvero non ha le idee chiare e se le schiarisce solo se intervengono i cittadini esasperati da scelte discutibili.

E tutto questo a spese di noi lecchesi che, non solo non sappiamo più come percorrere le vie cittadine, ma stiamo anche tristemente assistendo allo sperpero dei nostri soldi e ci vediamo confermato l’aumento dell’addizionale comunale IRPEF …

Ma il Sindaco rassicura: tutto si sta svolgendo in un clima sereno!

Angela Fortino

Segretario cittadino Forza Italia Lecco