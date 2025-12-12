FORZA ITALIA LECCO: DOPPIO RUOLO STRATEGICO PER MARCELLO ALEGI

Grande fermento e soddisfazione in Forza Italia Provincia di Lecco per l’importante ingresso nel Partito di Marcello Alegi, classe 1992, giovane imprenditore e chef originario di Oggiono. Alegi entra a far parte della squadra azzurra lecchese assumendo immediatamente due incarichi chiave, unendo la propria esperienza professionale all’impegno politico e territoriale.

Marcello Alegi ricoprirà infatti l’incarico di commissario cittadino di Forza Italia per Oggiono e quello di referente provinciale Ho.Re.Ca. (Hotellerie, Ristorazione e Catering) divenendo dunque riferimento nel campo per l’intero territorio lecchese.

Marcello Alegi vanta infatti un solido curriculum nel settore della ristorazione: chef affermato, nato in una famiglia di panificatori e negozianti, attualmente gestisce il ristorante storico de “La Canottieri” di Lecco ed è fondatore dell’enoteca “Al Convivio, ENOgastronomia” di Oggiono.

Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia, nel conferire a Marcello Alegi i due incarichi, ha dichiarato, con entusiasmo: “Siamo molto felici di poter annunciare l’ingresso di Marcello. La famiglia di Forza Italia continua a crescere. La sua professionalità, l’esperienza imprenditoriale e l’attaccamento al suo comune lo rendono la persona ideale non solo per fare da ponte con il cruciale settore Ho.Re.Ca., ma anche per guidare la sezione della sua città, Oggiono. Questo è l’ulteriore giovane che coinvolgiamo con incarichi di segreteria, dimostrazione che siamo un partito all’avanguardia e che crea un connubio tra l’esperienza e la novità, esattamente come Berlusconi ci ha sempre insegnato”.

Il ruolo di Referente Ho.Re.Ca. è strategico per il partito, come sottolineato da Marco Formenti, responsabile per Forza Italia dell’area Oggionese: “L’intraprendenza e la conoscenza profonda del settore e del territorio di Marcello sono una garanzia. Svolgerà al meglio sia il ruolo di Referente Ho.Re.Ca. sia quello di Referente Cittadino per Oggiono”.

Marcello Alegi ha chiarito la sua visione del nuovo ruolo: “Molto spesso chi ha un’attività come quella del bar e del ristorante ha necessità specifiche. Credo che una figura di collegamento sia fondamentale per favorire l’ascolto, il dialogo e la realizzazione di progetti concreti e realmente utili alla categoria che rappresento, e sono orgoglioso di poterlo fare anche come commissario della mia città, Oggiono”.

Aggiungono il loro sostegno Francesca Maggi, responsabile del dipartimento turismo lecchese di Forza Italia, insieme a Stefano Burgarello: “Alegi ha dimostrato trasparenza, preparazione e coerenza. Siamo sicuri che farà un ottimo lavoro al servizio delle attività commerciali e dei cittadini che andrà a rappresentare”.

L’ingresso di Marcello Alegi, con il suo doppio incarico, rafforza la presenza di Forza Italia nell’Oggionese e il suo impegno verso le categorie produttive del territorio lecchese.

La Segreteria Provinciale di Forza Italia Lecco