LECCO – Forza Italia Lecco, attraverso un comunicato stampa a cura del coordinatore provinciale, Roberto Gagliardi, ricorda come il coordinatore regionale, Alessandro Sorte, durante il fine settimana aveva annunciato: “Saranno più di cento i gazebo di Forza Italia in Lombardia per promuovere l’iniziativa delle giornate del tesseramento di sabato 24 e domenica 25 giugno. Un’organizzazione capillare in tutte le dodici province lombarde per rilanciare l’azione politica nella nostra regione”.

“I militanti Azzurri della provincia di Lecco non si sono fatti trovare impreparati – rimarca Gagliardi – e hanno prontamente attivato una serie di iniziative sul territorio provinciale al fine di impostare la richiesta campagna di adesioni al partito, rinsaldando le fila di chi continua convintamente a credere in quei valori di libertà e democrazia che il presidente Silvio Berlusconi ha lasciato in eredità ai suoi elettori e sostenitori. Questo nuovo impegno organizzativo, è sempre bene ricordarlo, anche in vista delle prossime importanti sfide elettorali del 2024. Lo scopo della nuova campagna di adesioni è infatti quella di mobilitare l’elettorato e dunque sensibilizzare gli incerti per combattere e vincere le resistenze di chi essendo deluso e amareggiato si è consegnato a un astensionismo, purtroppo, sempre in crescita”.

“La prima serie di appuntamenti, dopo il rinnovo dei vertici di Forza Italia, in provincia di Lecco – ricorda Gagliardi – vedrà la presenza dei militanti ma anche dei quadri e dei dirigenti del partito in punti significativi del territorio e in particolare i gazebi finalizzati a rimpolpare le fila azzurre si potranno trovare a Calolziocorte con la referente Anna Scola, in favore anche della vicina Valle San Martino. A Merate con Ruggero Riva e Antonio Conrater, Casatenovo con Rosanna Rampin e Giuseppe Marino in favore della Brianza, con l’altrettanto vicina Airuno insieme all’egregio Alessandro Milani e Claudio Baruffaldi, infine a Dervio per quanto riguarda il territorio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e la Riviera fino a Colico con Nando De Giambattista, Enrico Bianchini e Enzo Patuzzi. Sarà questa la grande occasione per continuare a far parte della grande famiglia dei moderati italiani. Chi volesse approfittare dell’opportunità per rinnovare la propria tessera o per avvicinarsi e aderire per la prima volta al partito di Forza Italia sarà accolto con amicizia e viva cordialità da chi si impegna da tanti anni nella formazione azzurra e potrà farlo nel prossimo fine settimana nei comuni sopra elencati dalle 9 alle 13 di sabato 24 giugno”.