FORZA ITALIA LECCO: “IMMOBILE VIA MARCO D’OGGIONO, UNA STORIA INFINITA”

LECCO – “Le puntate del destino dell’immobile di via Marco d’Oggiono sono infinite. Ma il tema è quanto stanno costando tutti questi giri di valzer alle tasche dei lecchesi”. Lo dice in un comunicato stampa Angela Fortino, segretario Cittadino Forza Italia Lecco.

“Il sindaco Gattinoni dopo aver mandato a monte il progetto di trasferire gli uffici comunali nello stabile che il suo predecessore aveva acquistato ad hoc, ha pensato che quell’immobile poteva essere destinato a uno studentato, avanzando un’ipotesi che avrebbe comportato una onerosa trasformazione d’uso del complesso – dice Fortino – Nel frattempo, allargandosi non poco e con i nostri soldi, ha affittato alcuni uffici presso il Centro la Meridiana per la modica cifra di circa 150mila euro all’anno. Ora anche lo studentato, ulteriore valutazione rivelatasi un azzardo dopo le ipotesi sulla ex Deutche Bank, non si fa più e si rimette in vendita l’immobile perché, secondo Gattinoni, in via Marco d’Oggiono gli uffici del Comune non ci starebbero…”

“Quell’immobile è stato per qualche anno sede del Politecnico quindi uno spazio già adeguato per uffici e se anche non si fosse trovato spazio per tutti i settori, qualche ufficio poteva rimanere decentrato come succede in tutte le città ma non certo affittando uno degli immobili più cari che, avrà si una vista mozzafiato per chi ci lavora, e, lo sappiamo, la bellezza salverà il mondo. Ma non ci si può lamentare che ai Comuni vengono riconosciuti sempre meno fondi se poi quei pochi fondi si sprecano… – continua Fortino – Ora ci toccherà pagare altre relazioni tecniche e altre spese per rimettere in vendita un immobile dove, già da qualche anno, avrebbero potuto operare gli uffici comunali”.

“Non ci piace questo metodo di continuare a spendere soldi per consulenze, progetti e quant’altro che poi finiscono nel nulla. Ci preoccupa constatare che permane non solo la totale mancanza di programmazione ma anche la capacità di valutare tempestivamente, obiettivamente e opportunamente le scelte da effettuare a favore del bene comune- conclude Fortino – Forza Italia Lecco chiede a questa Amministrazione Comunale di mantenere nel proprio patrimonio questo immobile e destinarlo alla sede operativa del Comune mantenendo la sede istituzionale di Palazzo Bovara come sede di rappresentanza”.