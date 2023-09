LECCO – Grazie all’organizzazione di Antonio Conrater, presidente del rinnovato partito di Forza Italia, qualche giorno fa è stato diffuso un invito ad amici, simpatizzanti e iscritti per ritrovarsi con i Seniores, per discutere in un noto e apprezzato ristorante di Maggianico, di politica e degli impegni organizzativi che attendono gli Azzurri lecchesi da qui fino ai sempre più vicini appuntamenti elettorali che nel 2024 chiameranno alle urne anche i cittadini della provincia di Lecco per l’attesissima tornata di consultazioni Amministrative ed Europee.

“Cari amici Seniores e amici dei Seniores di Forza Italia – le parole di Antonio Conrater -, ricorderete tutti che la Cena organizzata per metà giugno fu sospesa e rinviata per la morte improvvisa e inaspettata del nostro storico presidente Silvio Berlusconi. È stato un trauma forte per tutti noi e per tutto il partito (anche perché alla fine per molti di noi Berlusconi era veramente diventato immortale!). Ma anche un trauma salutare perché ci ha costretti a ritrovare in noi la forza di ‘farcela da soli’ con la forza, il coraggio e l’energia che Silvio in tanti anni ci aveva insegnato. Ecco perché Forza Italia sta rialzando la testa e punta a superare (e di molto!) la soglia del 10% alle prossime elezioni europee. E anche noi Seniores dovremo fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per raggiungere questi obiettivi. Cominciamo, dunque, con il riprendere il cammino interrotto a giugno con la ‘Cena d’estate’ che avevamo purtroppo dovuto rinviare: siccome la partecipazione a questo nuovo incontro è stata davvero molto, molto numerosa questo è l’indiscutibile segnale del ritorno in campo alla grande di Forza Italia”.

Durante la cena hanno preso la parola, oltre al presidente Antonio Conrater, che ha caldeggiato ancora una volta l’impegno di ognuno, anche alcuni degli intervenuti che, nei vari ruoli di semplici iscritti o di componenti il Coordinamento provinciale, hanno portato la loro testimonianza in merito all’attività politica svolta durante l’estate nei rispettivi ambiti di attività nelle varie aree geografiche della provincia di Lecco, dal Meratese alla Valsassina passando dalla Brianza Lecchese ma senza trascurare l’alto Lago e anche le zone più decentrate del territorio.

A dare ulteriore lustro all’incontro dei Seniores e degli Azzurri lecchesi è intervenuto l’influente consigliere regionale Jonathan Lobati, referente del partito per il territorio che tra l’altro ha ricordato come la Lombardia sia da sempre la regione con il maggior numero di tesserati e ha pertanto invitato anche i Seniores ad attivarsi concretamente per rinfoltire le fila di Forza Italia e farla consolidare anche in vista delle prossime scadenze elettorali.

In conclusione il coordinatore Provinciale, Roberto Gagliardi, ha voluto ricordare come sia davvero soddisfatto per quanto è stato fatto dai Seniores anche in questi primi mesi che hanno visto tornare convintamente nella famiglia Azzurra cittadini, vecchi iscritti e amministratori locali che avendo confermato la fiducia ai responsabili del nuovo corso di Forza Italia hanno generosamente offerto la loro rinnovata disponibilità a collaborare con il partito.