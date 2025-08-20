FORZA ITALIA LECCO PRESENTA UN PIANO PER RILANCIARE LA SANITÀ

LECCO – Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Forza Italia Lecco, è intervenuto sul tema della sanità locale e nazionale, presentando il nuovo piano strategico del partito: “Abbiamo lavorato intensamente alla stesura di un Piano Strategico in 11 punti per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale – ha spiegato Gagliardi -, con l’obiettivo di renderlo più moderno, efficiente e vicino ai bisogni del cittadino.

Le criticità sono evidenti: liste d’attesa interminabili, carenza di personale sanitario, difficoltà nell’accesso ai farmaci innovativi e necessità di rafforzare la medicina di base. Questi problemi toccano anche la nostra Provincia, e non possiamo ignorarli”.

“Va però ricordato – sottolinea il segretario – che il nostro territorio rappresenta un’eccellenza per la sanità lombarda e italiana. Gli ospedali di Merate e Lecco offrono servizi di altissimo livello, dalla pediatria alle cure palliative, dalla terapia intensiva ai programmi per malattie croniche e dimissioni protette. Merate si distingue per l’ortopedia, mentre Lecco ha costruito collaborazioni virtuose con strutture come l’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, migliorando i servizi di chirurgia e gastroenterologia pediatrica”.

“Tuttavia – ricorda però Gagliardi – non possiamo ignorare le difficoltà: il sistema di prenotazione è congestionato, le piattaforme online poco accessibili. I tempi di attesa per esami come il fondo oculare superano i 18 mesi. La neuropsichiatria infantile è sovraccarica, e in oncologia si attendono fino a 3 anni per interventi preventivi.

A Lecco manca un servizio strutturato per l’osteoporosi, costringendo i pazienti a rivolgersi altrove. I nostri operatori sanitari lavorano con dedizione, ma non bastano: serve un intervento politico deciso”.

“Il nostro piano – dichiara – punta ad ampliare il personale e ridurre drasticamente i tempi di attesa. Vogliamo una sanità che risponda davvero ai bisogni della collettività”.

“In una città dove l’amministrazione comunale appare assente e poco sensibile – l’affondo di Gagliardi – , Forza Italia vuole invertire la rotta. Dalla sicurezza alla viabilità, dal turismo alla sanità, è tempo di rimettere il cittadino al centro.

I settori di Azzurro Donna e dei Seniores del Partito sono già al lavoro per presentare proposte concrete a settembre. Siamo pronti per una campagna elettorale vincente, che riporti il centrodestra alla guida di Lecco”.

“Con l’avvicinarsi di settembre, auspichiamo una convergenza di intenti all’interno della coalizione, per avviare con determinazione la corsa alle elezioni amministrative”, ha concluso il segretario.