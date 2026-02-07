FORZA ITALIA LECCO PUNTA IL DITO CONTRO LA CRESCENTE INSICUREZZA

LECCO – “L’aggressione avvenuta nelle scorse notti ai danni di un noto barista lecchese non è un episodio isolato ma l’ennesimo segnale di un degrado ormai evidente e diffuso nel centro cittadino, così come in molti rioni della nostra città. Da anni Lecco è interessata da un progressivo aumento di criminalità e microcriminalità, fenomeni che non possono più essere liquidati come casuali o imprevedibili. Si tratta piuttosto del risultato diretto di una politica di incuria e disattenzione, che ha sistematicamente sottovalutato il tema della sicurezza urbana, del controllo del territorio e della prevenzione e del contrasto alla presenza stabile di soggetti dediti ad attività illecite”. Lo dice Virginia Tentori, commissario cittadino di Forza Italia Lecco.

“Il quadro che oggi abbiamo sotto gli occhi è desolante: sporcizia diffusa, serrande abbassate, scarsa illuminazione pubblica, strade deserte. Una città che si svuota, soprattutto nelle ore serali e notturne, e che perde progressivamente la propria funzione di luogo vissuto, sicuro e attrattivo – continua Tentori – Particolarmente grave è la situazione dell’area che circonda la stazione ferroviaria, da anni teatro di episodi di violenza e di attività illecite di ogni genere, puntualmente riportati dalla cronaca locale. Un’area che si trova, non a caso, a ridosso della sede del Comune di Lecco e del comando della Polizia Locale. È francamente difficile pensare che quanto sta accadendo sia semplicemente ‘sfuggito di mano’ a chi amministra la città. Dobbiamo piuttosto prendere atto che siamo di fronte al risultato di una scelta politica precisa, espressione di un’idea di città che non ci appartiene”.

“A pagarne il prezzo sono i cittadini: genitori, donne, anziani, che oggi hanno paura di uscire di casa, di attraversare alcune zone, di vivere lo spazio pubblico con serenità. E a rimetterci sono anche i turisti che ci apprestiamo ad accogliere, almeno nelle intenzioni, a braccia aperte e non conserte, mentre la città reale che trovano è spesso spenta, insicura e priva di presidio. Dopo aver acceso la fiamma olimpica, simbolo di visibilità e opportunità, ci voltiamo e troviamo una città vuota. La desertificazione urbana, fenomeno ormai diffuso e su cui è necessario avviare una riflessione seria e profonda, trova terreno fertile proprio dove il senso di insicurezza e di paura accompagna chi vorrebbe ancora vivere la strada, il quartiere, la comunità”, conclude Tentori.

Dello stesso tenore le preoccupazioni e la presa di posizione di Marcello Alegi referente Provinciale Ho.Re.Ca. (Hotellerie, Ristorazione e Catering) che ricopre anche il ruolo di Commissario Cittadino di Forza Italia per Oggiono: “Innanzitutto sono vicino al ‘Berri’, che è stato il protagonista di questo episodio, ma che sarebbe potuto accadere a chiunque si trova a dover o voler girare per le vie di Lecco a qualsiasi ora del giorno – dice Alegi -. Noi commercianti in particolar modo non ci sentiamo sicuri, anzi. Il mio locale lo faccio chiudere sempre a due persone, anche quando magari ne basterebbe solo una. Città buia nel vero e proprio senso della parola, e priva completamente di qualsiasi presidio delle forze dell’ordine a garanzia di una sicurezza che è e rimarrà ancora un lontano miraggio se non si percepisce la gravità della situazione”.