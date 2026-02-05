FORZA ITALIA LECCO: SABATO 14 A PALAZZO FALCK I VERTICI DEL PARTITO

LECCO – Per consentire una migliore accoglienza e rispondere alle numerose manifestazioni di interesse ricevute dal territorio, la Segreteria Provinciale di Forza Italia comunica che l’atteso evento con i vertici del movimento, in programma per sabato 14 febbraio, si terrà presso la sala conferenze di Palazzo Falck, in Piazza Garibaldi a Lecco.

L’appuntamento è fissato per le 10. Lo spostamento in una sede più ampia nasce dal desiderio di garantire a tutti i partecipanti — cittadini, amministratori e rappresentanti delle categorie — di poter seguire comodamente il dibattito e conoscere la nuova Segreteria Cittadina di Lecco, che verrà presentata ufficialmente durante la mattinata.

“Abbiamo scelto una sede più capiente per assicurarci che nessuno resti escluso da questo importante momento di confronto,” dichiara il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi. “Vogliamo che questa giornata sia una festa della partecipazione. Ci guida l’entusiasmo di chi crede che la politica debba tornare a parlare tra la gente e per la gente. Come scriveva don Luigi Sturzo, la politica è espressione di libertà e responsabilità: noi oggi decliniamo questa lezione attraverso i nostri valori liberali, partendo dall’ascolto del territorio per costruire proposte serie per il futuro di Lecco.”

Il programma della mattinata: l’incontro vedrà la partecipazione di figure di primo piano che porteranno a Lecco un mix unico di esperienza amministrativa e visione politica:

L’on. Letizia Moratti e il Sen. Gabriele Albertini offriranno una prospettiva alta su come trasformare la conformazione urbana e le ondate turistiche in opportunità di sviluppo internazionale.

L'On. Alessandro Sorte (Coordinatore Regionale) illustrerà la visione strategica per una Lombardia sempre più vicina alle istanze locali.

L'On. Stefano Benigni (Vice Segretario Nazionale) traccerà le linee della 'Forza Italia 2.0', un progetto aperto al futuro e alle nuove generazioni.

L’evento rappresenta un passaggio fondamentale per la squadra azzurra lecchese, che si presenta alla città con una struttura rinnovata e pronta a tradurre i grandi temi nazionali in risposte concrete per il capoluogo e la sua provincia.