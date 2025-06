FORZA ITALIA: “LORENZO RIVA SARÀ UN OTTIMO PRESIDENTE DI LARIO RETI HOLDING”

LECCO – “Forza Italia, ancora una volta, ci aveva visto giusto nell’indicare il nominativo dell’imprenditore Lorenzo Riva a candidato sindaco della città di Lecco. Siamo stati noi, infatti, a ‘rispolverarlo’ e, dunque, ci congratuliamo non solo con noi stessi, ma anche con il futuro presidente di Lario Reti Holding e siamo decisamente soddisfatti perché questo vuol dire che evidentemente era un candidato appetibile anche per altre forze politiche. Non a caso la sinistra locale si è tanto affannata a chiamarlo e richiamarlo per cercare di trovare una soluzione che rimuovesse dal campo delle candidature per le amministrative, un soggetto oltremodo ‘scomodo’ per chi correrà in fazione opposta al centro destra”. Lo dice Roberto Gagliardi, segretario Provinciale di Forza Italia a Lecco.

“D’altro canto, il nostro ex candidato sindaco pare avere trovato nella presidenza di Lario Reti una posizione più ‘affine’ alla propria vocazione imprenditoriale, e di questo Forza Italia se ne compiace – continua Gagliardi – Ci spiace che abbia fatto un passo indietro ma va da sé che, vista la posizione assunta fino a qualche giorno fa, lo stesso Lorenzo Riva all’interno di Lario Reti Holding sia da considerare come uomo e amministratore in quota civica vicino alla nostra area politica e di questo non possiamo che esser lieti”.

“Ciò che più ci dispiace, invece, è che in questi giorni altri rappresentanti di partito lavorino a dividere gettando benzina sul fuoco anche per quanto riguarda i futuri rapporti dentro e fuori la coalizione di centro destra accentuando le distanze politiche e personali, gratificandosi, quando c’è ben poco da gratificarsi, per la mancata unità d’intenti in un contesto dove manca soprattutto un segno di responsabilità e maturità nei confronti dei cittadini – precisa Gagliardi – Stupisce il fatto che la recente esperienza delle elezioni amministrative non abbia purtroppo insegnato nulla. Noi, dal canto nostro, continuiamo a credere che per la città sia arrivato il momento di candidare un civico che possa rappresentare tutta l’ala moderata, liberale e cristiana. Un candidato civico che nasca nella (e dalla) città. L’aggettivo civico è molto chiaro ossia riguarda tutto ciò che ‘è proprio della cittadinanza in quanto parte di essa’. Possibilmente un candidato che abbia fatto in questi anni una esperienza amministrativa o che conosca la macchina comunale e tutto ciò che ne è associato”.

“Maturità, serietà e responsabilità devono essere le parole che ci devono guidare (come CentroDestra) per una scelta comune. Penso che i cittadini siano abbastanza stanchi di questi siparietti personali i cui autori dovranno assumersene la responsabilità, per quanto il nostro partito, per personale dignità e serietà, si dissocerà da qualsivoglia manzoniana ‘caccia all’untore’. Forza Italia continua, pertanto, ad affermare la necessità di andare avanti mettendosi definitivamente in testa che ogni forza politica è determinante per riprendere in mano la città: tale è la condizione per non dover da ultimo arrivare a “scomodare”, in questo caso sì, quanto scritto da Alessandro Manzoni ossia ‘il buon senso c’era, ma se ne stava nascosto’, conclude Roberto Gagliardi.