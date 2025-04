FORZA ITALIA, NUOVI CONGRESSI COMUNALI SUL TERRITORIO LECCHESE

LECCO – In occasione del direttivo provinciale tenuto mercoledì 2 aprile ad Airuno, la segreteria provinciale di Forza Italia Lecco ha deciso di celebrare prima dell’estate dieci nuovi congressi comunali, dalla Brianza alla Valsassina, dopo quelli che si sono svolti in marzo a Lecco, Calolziocorte, Merate e Mandello del Lario.



Roberto Gagliardi

, segretario Provinciale di Forza Italia Lecco, in apertura del coordinamento, ha ribadito come “I congressi comunali non costituiscono solo il momento formativo – pur importante – della struttura territoriale del partito, ma sono fondamentale strumento di maggiore radicamento e manifestazione della nostra presenza sul territorio, anche nei comuni più piccoli o meno popolosi. Anche in queste realtà il momento congressuale serve infatti a favorire il confronto interno al partito garantendo al contempo la necessaria apertura ideale e valoriale che favorirà l’avvicinamento di nuovi iscritti e militanti che sono la linfa dell’impegno politico e la vera energia di Forza Italia anche in provincia di Lecco”.