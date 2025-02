FORZA ITALIA, ORGANIZZATI I CONGRESSI COMUNALI IN PROVINCIA DI LECCO

“Quattro sono per ora i congressi comunali che Forza Italia ha organizzato nel mese di marzo nei centri più popolosi della provincia di Lecco per eleggere i nuovi segretari cittadini e i componenti delle rispettive segreterie locali e questo è senz’altro il segno della forza e della vitalità del partito voluto da Silvio Berlusconi nel 1994 che sul territorio lecchese sta crescendo sempre più ed è tornato ad essere attrattivo per molti amministratori pubblici ma anche per numerosi simpatizzanti e nuovi iscritti che anche nel 2024 sono costantemente aumentati”, sottolinea con soddisfazione il segretario provinciale degli Azzurri Roberto Gagliardi.

“Sarà questa – spiega Gagliardi – l’occasione per fare incontrare e discutere gli amici del partito in ogni città e paese creando un momento di confronto che consentirà a tutti di dibattere anche in merito ai temi della più ampia attualità ma soprattutto di individuare e condividere la linea politica che si vorrà attuare concretamente sul territorio e nell’amministrazione della città di Lecco che da troppo tempo è malgovernata e certamente merita di tornare ad essere guidata in modo più consono alle sue reali necessità e stando più vicino alla gente. Forza Italia è infatti un partito popolare che viene dal basso e ancora sta allargando la base dei suoi successi proprio grazie alla correttezza e coerenza della sua azione politica”.

“I congressi comunali sono una ulteriore importante occasione in cui i dirigenti ed i quadri del partito non mancheranno di ascoltare la voce della società civile, per poter concretamente rispondere alle sue richieste ed esigenze ed acquisire democratica legittimazione rispetto al proprio ruolo ed operato.

Ciò contribuirà a radicare ancora di più il partito su un territorio che chiede di essere sempre meglio rappresentato sia politicamente che dal punto vista amministrativo e di governo della realtà locale, cioè quella più vicina ai cittadini e alle loro quotidiane necessità”, conclude il segretario.

I congressi comunali di Forza Italia si svolgeranno a Lecco, Calolziocorte, Merate e Mandello del Lario seguendo il calendario allegato:

LECCO – 1º marzo alle 15, LECCO HOSTEL, Corso Giacomo Matteotti 89/A;

CALOLZIOCORTE – 8 marzo alle 10.30, MONASTERO DEL LAVELLO, via Padri Serviti 1;

MERATE – 15 marzo alle 10.30, SALA CIVICA FRATELLI CERNUSCHI, viale Lombardia 14;

MANDELLO DEL LARIO – 22 marzo alle 10.30, SALA CIVICA COMUNALE, via Dante 47.

A corroborare l’entusiasmo fra gli Azzurri lecchesi e a serrare le fila in vista dei prossimi impegni di partito giungono le parole del segretario regionale di Forza Italia Alessandro Sorte che ricorda come: “Dopo i congressi provinciali dello scorso anno, a partire dai prossimi giorni si svolgeranno circa 400 congressi comunali in tutta la Lombardia e i congressi municipali nei nove municipi di Milano, con l’obiettivo di eleggere i nuovi segretari, rinnovare ulteriormente la nostra classe dirigente e rafforzare la nostra presenza sui territori. Negli ultimi mesi abbiamo raggiunto traguardi importanti – la campagna di tesseramento si è chiusa con lo straordinario risultato di 23.499 tessere – dimostrando di essere un partito vivo e ben radicato: il nostro impegno continuerà in questa direzione, per crescere ancora di più e vincere le prossime sfide che ci attendono”.

Roberto Gagliardi ricorda infine come: “I congressi comunali siano non solo un necessario momento organizzativo o un mero adempimento statutario ma anzi e soprattutto un modo concreto di attivare azioni politiche finalizzate al radicamento e rafforzamento sul territorio di quei valori di libertà, europeismo, atlantismo e democrazia sui quali Forza Italia ha fondato la ragion d’essere del suo crescente successo elettorale. Come sempre i congressi in casa Forza Italia saranno momenti di democratico confronto che favorirà l’amalgama ideale e politico fra i suoi militanti e dirigenti, in rafforzamento dell’azione del partito sul territorio soprattutto in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali che, in particolare, nel 2026 vedranno Lecco capoluogo andare alle urne per il rinnovo del suo consiglio comunale”.