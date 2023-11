FORZA ITALIA: PER COMMERCIO E ARTIGIANATO C’È L’ESPERIENZA DI GIUSEPPE FUSI

LECCO – Giuseppe Fusi, classe 1957 cresciuto nel rione Lecchese di Rancio Alta, è diventato il nuovo responsabile del Dipartimento Commercio e Artigianato di Forza Italia: molto conosciuto in Valsassina per aver rivestito importanti incarichi professionali come responsabile di filiali di banca sul territorio lecchese ma si è distinto anche per l’impegno garantito come pubblico amministratore, nella veste di sindaco di Pasturo dal 2004 al 2009 e poi quale presidente dell’Unione dei comuni della Valsassina, impegnandosi successivamente in Comunità Montana e dal 2010-2011 alla presidenza del locale Lions Club Valsassina. Fusi è volontario nel gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale-Rancio Laorca, appassionato di montagna e un buon camminatore. In più è membro del Collegio Sindacale di First Cisl Monza Brianza Lecco e nel 2013 è entrato in Consiglio comunale a Lecco in sostituzione di un consigliere eletto in Regione Lombardia.

“Con la sua nomina – interviene il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi – gli addetti ai lavori dell’intero territorio provinciale che fanno riferimento a Forza Italia, potranno contare sulla preparazione professionale e sulla consulenza di Giuseppe Fusi che conosce a fondo la realtà politica e socioeconomica del lecchese, dove proliferano molte apprezzate attività commerciali e artigianali di qualità. Attualmente si occupa anche di iniziative culturali, ricreative, sociali, artistiche e sportive”.

“L’autorevole incarico che è stato assegnato a Giuseppe Fusi – prosegue Gagliardi – contribuirà certamente ad attuare una politica di inclusione e allargamento dell’azione del partito in favore degli azzurri, implementando al meglio la rete di rapporti fra gli amministratori pubblici anche in Comunità Montana Valsassina e nei comuni del territorio che stanno mobilitando iscritti e militanti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Così facendo si renderà più concreta e convincente l’azione di Forza Italia anche in provincia di Lecco visto che in molte realtà locali è pronta a riprendersi il consenso necessario per rispondere alle esigenze di buona amministrazione chiaramente manifestate dai nostri concittadini”.

“Nell’augurare buon lavoro all’amico Giuseppe, grande è la mia soddisfazione – conclude Roberto Gagliardi – per averlo nelle nostre file soprattutto perché potremo contare sulla sua professionalità e dedizione al territorio di cui conosce le criticità e dunque potrà garantire la sua competente consulenza a Forza Italia e ai nostri iscritti e simpatizzanti che operano nel mondo dell’economia locale, caratterizzato da contraccolpi e difficoltà che gli derivano dal travagliato contesto politico nel quadrante internazionale che interferisce negativamente sul normale andamento lavorativo e sull’operatività delle nostre aziende e degli operatori del settore e pertanto il suo contributo risulterà particolarmente prezioso e apprezzato in questo periodo così difficile e problematico”.